Daha 17 Setinden Plajlara! Dilara Aksüyek'in Bodrum'daki Deniz Keyfi Nefes Kesti!

Bodrum'da çekilen Daha 17 dizisinin yıldızı Dilara Aksüyek set aralarında denizin tadını çıkardı.

Daha 17 Setinden Plajlara! Dilara Aksüyek'in Bodrum'daki Deniz Keyfi Nefes Kesti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 12:00

Bodrum'un büyüleyici atmosferinde çekimleri devam eden gençlik ve dram türündeki iddialı yapım Daha 17 dizisinin başrollerinden Dilara Aksüyek set aralarında yazın tadını çıkarmayı ihmal etmiyor. Yoğun çekim temposuna rağmen enerjisinden bir şey kaybetmeyen güzel oyuncu Bodrum sahillerinden paylaştığı iddialı deniz pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.


Set Arası Serin Mola: Doğal ve İddialı

Dizideki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Dilara Aksüyek bu kez plaj şıklığı ve kusursuz fiziğiyle magazin dünyasının odak noktası oldu. Bodrum'un berrak sularında serinlerken objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, doğal ve makyajsız güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı. Yaz enerjisini yansıtan renkli bikini tercihiyle göz kamaştıran Aksüyek'in neşeli halleri Daha 17 dizisinin set arkasındaki pozitif havanın da bir yansıması olarak yorumlandı.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Güzel oyuncunun kişisel Instagram hesabından peş peşe yayınladığı tatil kareleri kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Aksüyek'in hayranları fotoğrafların altına; "Bodrum'un en güzeli", "Dizideki başarısı plaja da yansımış", "Harika bir fizik muhteşem enerji" şeklinde yüzlerce övgü dolu mesaj bıraktı. Hem iş hem tatil keyfini bir arada yaşayan güzel yıldızın Bodrum koylarından yapacağı yeni paylaşımlar şimdiden merakla bekleniyor.

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