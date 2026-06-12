Daha 17 Dizisinin Bodrum Setinde Maça Dair İddialı Skorlar Havada Uçuştu!

Başrollerini Çağan Efe Ak ve Helin Elveren’in paylaştığı Daha 17 dizisinin Bodrum setinde yaklaşan milli maç öncesi oyunculara unutulmaz bir sürpriz yapıldı.

Daha 17 Dizisinin Bodrum Setinde Maça Dair İddialı Skorlar Havada Uçuştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-06-2026 18:51

İzleyiciyile buluştuğu ilk günden itibaren ilgiyle takip edilen Daha 17 dizisinin Bodrum’daki seti tüm ekibe moral veren renkli anlara şahit oldu. Çağan Efe Ak ile Helin Elveren’in oynadıkları bir sahnenin çekimi sırasında çalışma arkadaşları ay yıldızlı bayraklar ve kırmızı beyazlı formalarla set alanına girdi. Yaklaşan milli maç dolayısıyla arkadaşlarına sürpriz yapmak isteyen ekip seti stadyuma çevirdi.

Kutlamaya Herkes Katıldı

Dizinin çekimi esnasında Aras karakterine hayat veren Çağan Efe Ak ile Deniz rolünü canlandıran Helin Elveren’e yapılan sürpriz sette keyifli anlar yaşanmasını sağladı. Sahnelerini bekledikleri sırada coşkulu tezahüratlar duyan ikilinin şaşkınlığı cep telefonu kameralarına da yansıdı. Ne olduğunu ancak bir süre sonra anlayan Ak ve Elveren ekip arkadaşlarının kutlamasına dahil oldu. Dizinin genç oyuncularının başlattığı kutlamaya set çaycısından kamera arkasında çalışan teknik personele dek herkes katıldı. Alkış tutup marş söyleyen dizi ekibi başrolleri paylaşan iki oyuncuya Türkiye forması hediye etti. Bu arada Muğla'nın turistik beldesinde de yankılanan marşlar çevre halkıyla bölgedeki çok sayıda tatilcinin ilgisini çekti. Set çalışanlarının cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaştıkları neşeli kutlama anları çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İddialı Skor Tahminleri

Dizinin genç oyuncu kadrosu Avustralya ile 14 Haziran Pazar günü oynanacak milli maç için skor tahminlerinde bulundu. Oyuncular maçı Türkiye’nin kazanacağından kuşku duymuyorlar. Hatta oyuncuların iddialı skorlar öngördüklerini bile söylemek mümkün. Türkiye’nin sahadan net bir galibiyetle ayrılacağını ifade ifade eden Çağan Efe Ak maçı 4-0 kazanacağımızı söyledi. Ata Yaşat 3-0 tahmininde bulunurken Ceren Ayruk “1-0 olsun, bizim olsun” diyerek “Bizim Çocuklar”a başarılar diledi.

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