Daha 17 Dizisinde Şoke Eden İtiraf: "Serhat'ı Ben Öldürdüm!"

Daha 17 dizisinin son bölümünde Teoman'ın "Serhat'ı ben öldürdüm" itirafı damga vurdu. Aras ile Uğur'un yüzleşmesi heyecanı zirveye taşıdı.

Daha 17 Dizisinde Şoke Eden İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 15:19

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran ve reyting listelerini altüst eden Pastel Film imzalı iddialı dizisi Daha 17 yayınlanan son bölümüyle izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Heyecanın ve gizemin bir an olsun düşmediği yapımda sürpriz gelişmeler peş peşe yaşanırken işler iyice sarpa sardı. Akkayaların gözaltına alınmasıyla başlayan olaylar zinciri geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkardı. Bölüme ise Teoman'ın Deniz'in karşısında yaptığı kan donduran "Serhat'ı ben öldürdüm" itirafı damga vurdu.

Leyla Geçmişin Kapılarını Aralıyor

Akkaya ailesinin polis ekipleri tarafından gözaltına alınması dizide adeta bir domino etkisi yarattı. Yaşanan büyük şokun ardından Leyla ve Teoman cephesinde geçmişin gizemli perdesi biraz daha aralandı. Zihnindeki sis perdesi aralanmaya başlayan Leyla çocukluğuna ait parçalı anıları tek tek hatırlamaya başladı.

Teoman geçmişe dair hafızasını zorladığında korkunç bir hatırayla yüzleşti. O karanlık gecede Serhat'ı ittiğini ardından onu kanlar içinde gördüğünü ve elinde bir şişe tuttuğunu hatırlayan Teoman büyük bir travma yaşadı. Serhat'ın katili olduğuna inanan Teoman'ın Deniz'in yanında ağzından dökülen "Serhat'ı ben öldürdüm" sözleri hem Deniz'de hem de ekran başındaki izleyicilerde büyük bir şok yarattı.

Aras ve Uğur Yüz Yüze! Dizi Reyting Zirvesini Bırakmadı

Olayların seyri Teoman'ın itirafıyla sarsılırken o karanlık gecenin asıl faili olan Uğur ise Aras'ı tehlikeli bir buluşmaya çağırdı. Hakan'ın Uğur'u ailesiyle tehdit ederek Aras'a yalan söylemeye zorladığı gerçeği ortaya çıktı. Bölümün final sahnesinde Aras ile Uğur'un karşı karşıya geldiği o anlar heyecanı ve gerilimi zirveye taşıdı.

İzleyicilere nefes kesen bir akşam yaşatan Pastel Film imzalı Daha 17 bu sürükleyici bölümüyle Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak reyting birincisi oldu. İddialı senaryosuyla adından söz ettiren Daha 17 her pazar akşamı Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmaya devam ediyor.

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