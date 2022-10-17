Dağhan Külegeç evlilik yolunda ilk adımı attı!

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kavak Yelleri dizisinde canlandırdığı "Efe Kaygısız" karakteriyle tanınan Dağhan Külegeç, sevgilisi Tuğba Aytaş'la aile arasında yapılan törenle nişanlandı.





Çiftin nişan haberini Külegeç'in annesi Ayşe Erbulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.





"ARTIK RESMİ OLARAK KAYINVALİDE OLDUM!"

Erbulak, gönderisinde "Çok tatlı bir kızı istedik, o güzelim ailesi de kabul etti. Söz kestik, nişan yaptık. Artık resmi olarak kayınvalide oldum! Artık düğünü konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.





"SÖZ, İSTEME, NİŞAN"

Ünlü oyuncu da Tuğba Aytaş ile nişanda çekilen fotoğrafını "Söz, isteme, nişan..." notuyla yayınladı.