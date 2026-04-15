"Dağ Gibi Arkamdaydın": Derya Uluğ’dan Annesine Büyük Vefa

Derya Uluğ'dan duygulandıran anne paylaşımı! Ünlü şarkıcı annesinin doğum gününü kutlarken "Bugünlere geldiysem sayende" sözleriyle takipçilerini ağlattı.

Yayın Tarihi : 15-04-2026 16:35

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya hesabı üzerinden annesinin doğum gününü kutladığı duygusal paylaşımlarıyla takipçilerini derinden etkiledi. Kariyerindeki başarısını annesinin desteğine bağlayan Uluğ, paylaştığı karelerle aile bağlarının gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Annesinin Doğum Gününü Duygusal Bir Notla Kutladı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Derya Uluğ, bu kez özel bir kutlama için kamera karşısına geçti. Annesiyle çekilen fotoğraflarını peş peşe yayınlayan ünlü sanatçı, paylaşımının altına oldukça içten bir not düştü. Annesine olan sevgisini "Gözümün nuru, en kıymetlim, sultanım" sözleriyle dile getiren Uluğ, annesinin rahat okuyabilmesi için mesajını büyük harflerle yazarak sempatik bir detay ekledi. "Sen hep sağlıklı ol, mutlu ol. Seni çok ama çok seviyorum" diyen şarkıcının bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu aldı.

"Bugünlere Geldiysem Sayende"

Derya Uluğ, başarısının arkasındaki gizli kahramanın annesi olduğunu belirterek ona olan minnetini şu sözlerle ifade etti:

"Hep dağ gibi arkamda oldun. Hep elimi tuttun, yanımda oldun, destek oldun. Bugünlere geldiysem sayende. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum annem ama tüm hayallerini gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Annesinin hayatı boyunca kendisine en büyük destekçi olduğunu vurgulayan ünlü isim, hayallerini gerçekleştirme sırasının artık kendisinde olduğunu belirtti. Bu samimi "teşekkür" mesajı, magazin dünyasında ve sosyal medyada günün en çok konuşulan paylaşımları arasında yer aldı.

