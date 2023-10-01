Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den emeklilere müjde

Erdoğan: Emekli Maaşları İçin Düzenlemeler Yolda. Meclis'te yapılan açılışta kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın zamanda emekli maaşlarına ilişkin yasal düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Ayrıca Erdoğan, maaş düzenlemelerinin yeni dönemin ilk adımlarından biri olacağını belirtti.

Global Ekonomik Dalgalanmalara Türkiye'nin Yaklaşımı

Dünya genelinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon sorunlarına da değinen Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkmak için çaba gösterdiğini ve bu kapsamda yatırım, istihdam ve ihracat gibi alanlarda stratejik adımlar atıldığını vurguladı.

Bahçeli'den Emekli Maaşlarına Dair Değerlendirme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de emekli maaşlarına dair hükümetin çalışmalarını desteklediğini ifade ederek, çalışmaların kısa süre içerisinde sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

Erdoğan, Emekli Maaş Zammını İşaret Etti

Meclis çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, emekli maaşlarına zam konusunda "İnşallah" cevabını verdi. Ayrıca AK Parti'nin kongre hazırlıkları ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli: Hükümetin Çalışmalarını Destekliyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis koridorlarında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, emekli maaşlarına dair AK Parti ile özel bir görüşme yapmadıklarını, fakat hükümetin bu konuda yürüttüğü çalışmalara destek olduklarını belirtti.