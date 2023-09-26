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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteği hakkında detayları açıkladığı ve yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte vergisiz telefon ve bilgisayar çalışmasının detayları
YAŞAM
Yayın Tarihi : 26-09-2023 21:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine sağlanacak cep telefonu ve bilgisayar desteği ile ilgili detayları açıkladı. Bu, üniversiteli gençlerin teknolojiye erişimlerini artırmayı hedefleyen bir destek programı olarak sunuldu.

Vergisiz Cep Telefonu ve Bilgisayar Desteği

  1. Örgün eğitimde bulunan üniversite öğrencileri, 9.500 TL'yi aşmayan cihazlar için 5.500 TL'ye kadar destek alabilecek.
  2. Cep telefonları için piyasa fiyatının %44,4'ü, bilgisayarlar içinse %16,7'si oranında destek sağlanacak.
  3. Üniversiteli gençlere ayrıca 12 ay süreyle her ay 10 GB ücretsiz internet kotası tanımlanacak. Bu hakkı herhangi bir mobil şebeke operatörü üzerinden kullanabilirler.
  4. 18 yaşına basan gençlere 1 yıl süreyle geçerli "Genç Kart" verilecek. Bu kartla müze, sinema, tiyatro gibi kültürel aktivitelere ücretsiz ya da indirimli erişim sağlanabilecek.
  5. Uygulama esasları ilgili bakanlıklar tarafından belirlenecek.

Yeni Evlenenlere Faizsiz Kredi İmkanı

Evlenmeye hazırlanan genç çiftlerin ekonomik açıdan desteklenmesi amacıyla faizsiz kredi imkanı sunulacak. Bu, evliliklerin daha sağlam temeller üzerinde kurulmasını teşvik etmeyi hedefleyen bir adım olarak değerlendiriliyor.

  • Aile ve Gençlik Bankası kurulması planlanıyor. Bu bankaya doğalgaz, petrol, maden gibi devlet gelirlerinin bir kısmı aktarılacak.
  • Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunulacak.
  • Bu uygulama, öncelikle deprem bölgesinde pilot proje olarak başlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, gençleri desteklemeye yönelik hükümetin atacağı adımları işaret ediyor. Bu desteklerle gençlerin teknolojiye erişimleri, kültürel etkinliklere katılımları ve ekonomik olarak daha rahat bir evlilik yapabilmeleri amaçlanıyor.

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