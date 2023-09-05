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Cumartesi Akşamları Drama Boyanacak! O Dizi Gönül Dağı'nı Sollayacak

FOX TV ekranlarının cumartesi akşamları yayınlanacak olan Hudutsuz Sevda dizisi çok iddialı başlıyor. Peki Hudutsuz Sevda konusu, hudutsuz sevda oyuncuları kimler? Hudutsuz Sevda dizisi hakkındaki son gelişmeler sizlerle

Cumartesi Akşamları Drama Boyanacak! O Dizi Gönül Dağı'nı Sollayacak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 05-09-2023 14:05

MED Yapım imzası ile 23 Eylül'de başlayacak olan Kusursuz Sevda dizisi gümbür gümbür geliyor. Cumartesi akşamları Gönül Dağı dizisinin tek rakibi Kardeşlerim dizisi olurken, Hudutsuz Sevda dizisi de Gönül Dağı'nın reytinglerini çalacağa benziyor. İzleyici Eylül ayına girdiğimiz şu günlerde dizilerin başlama tarihlerini araştırırken, yeni diziler için de konusu ve oyuncuları gibi araştırmalarını sürdürüyor. İşte Hudutsuz Sevda konusu ve Hudutsuz Sevda oyuncuları da merakla araştırılıyor. 23 Eylül Cumartesi akşamı ilk bölümü ile izleyicinin beğenisine sunulan Hudutsuz Sevda dizisi konusu ve Hudutsuz Sevda dizisi oyuncu kadrosu ile birlikte tüm detaylar sizlerle

Yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu Bahadır Özdener'in senarist koltuğunda oturduğu Hudutsuz Sevda dizisinde birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Geçtiğimiz gün ilk tanıtım fragmanı yayınlanan ve tüm dikkatleri üzerine çeken Hudutsuz Sevda dizisi oyuncu kadrosunda hangi isimler var? Hudutsuz Sevda dizisi konusu ne?

Dram havasının en dibine kadar hissedeceğiniz Hudutsuz Sevda dizisi oyuncu kadrosunda birbirinden tanıdık ve başarılı oyuncular yer almakta.  Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç ve Asuman Dabak yer almaktadır. 

Hudutsuz Sevda Hangi Kanalda

Hudutsuz Sevda dizisi FOX TV ekranlarında yayınlanacaktır. FOX TV geçtiğimiz sezon diziler konusunda üzerinde bulunan ölü toprağını Hudutsuz Sevda dizisi ile atacağa benzemektedir.

Hudutsuz Sevda dizisi konusu

Deniz Can Aktaş'ın oynayacağı Halil İbrahim karakteri üzerinde dizi devam edecektir. Küçükken babasını kan davası sebebiyle kaybaden Halil İbrahim, 20 sene babasının intikamını almak üzere geri dönecektir. Bu sırada düşmanların arasında bir de aşk yeşermiştir. 

Hudutsuz Sevda dizisi nerede çekiliyor

Henüz çekimleri başlayan Hudutsuz Sevda dizisinin çekimleri Artvin'de süre gelmektedir. Bİr süre sonra da İStanbul'a ekibin taşınacağı ön görülmektedir. 

Hudutsuz Sevda dizisi izlenir mi?

Yeni başlayan dizilere çekinceli olarak davranan final yapar mı yapmaz mı konusunda akıllarda soru işareti bulunan izleyici Hudutsuz Sevda dizisi ile de alakalı olarak merakla beklemeye koyuldu. Cumartesi akşamları yayınlanacak olan Hudutsuz Sevda dizisinin güçlü rakipleri var. Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizileri arasından sıyrılması bekleniyor.

 

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