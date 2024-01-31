Çukur'un Timsah Celil'iydi... Cinsiyet değiştiren oyuncudan jartiyerli pozlar...

Timsah Celil karakteriyle Çukur dizisinde tanınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değişikliği geçirerek adını Meli Bendeli olarak değiştirdi. Sadece bir ay içinde beş ameliyat geçiren ve bu değişimiyle dikkat çeken oyuncu, jartiyerli pozlarıyla eleştiri topladı.

Çukur'un Timsah Celil'iydi... Cinsiyet değiştiren oyuncudan jartiyerli pozlar...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-01-2024 18:00

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakteriyle büyük beğeni toplayan ve daha sonra Cam Tavanlar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklamıştı.

Yılmaz, ismini Meli Bendeli olarak değiştirip çeşitli ameliyatlar geçirdi. Bir ay içinde beş ameliyat geçiren ve dikkat çeken değişimiyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, yeni halini sergiledi.

Başarılı oyuncu, Meli Bendeli olarak adını değiştirdikten sonra jartiyerli pozlarını paylaştı. Ancak iç çamaşırlarıyla verdiği pozlar eleştiri aldı.

Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınan oyuncuyu gören bazı kişiler, "Neden böyle değişimlere gerek duyuyorsun?", "Bu tarz pozlara niye ihtiyaç duyuyorsun?" gibi eleştirel yorumlarda bulundu.

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