Çukur'un Timsah Celil'iydi... Cinsiyet değiştiren oyuncudan jartiyerli pozlar...

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakteriyle büyük beğeni toplayan ve daha sonra Cam Tavanlar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklamıştı.

Yılmaz, ismini Meli Bendeli olarak değiştirip çeşitli ameliyatlar geçirdi. Bir ay içinde beş ameliyat geçiren ve dikkat çeken değişimiyle tanınan Ahmet Melih Yılmaz, yeni halini sergiledi.

Başarılı oyuncu, Meli Bendeli olarak adını değiştirdikten sonra jartiyerli pozlarını paylaştı. Ancak iç çamaşırlarıyla verdiği pozlar eleştiri aldı.

Çukur'un Timsah Celil'i olarak tanınan oyuncuyu gören bazı kişiler, "Neden böyle değişimlere gerek duyuyorsun?", "Bu tarz pozlara niye ihtiyaç duyuyorsun?" gibi eleştirel yorumlarda bulundu.