Çukur'un efsane ismi ekranlara dönüyor! İşte o dizi...

Aytaç Uşun, özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı Meke karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandıktan sonra, MF Yapım'ın Kanal D için hazırlayacağı "Taş, Kağıt, Makas" adlı dizide başrol oynamak üzere anlaştı.

Dizi, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinde Uğraş Güneş'in senaryosuyla hayata geçecek. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Hande Ataizi'nin de önemli rolleri paylaşacağı dizide, Aytaç Uşun Azad karakterine hayat verecek. Azad Demirkıran, Fecir'in (Burak Yörük) amcaoğlu ve en yakın arkadaşı olacak. Dizinin çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak.