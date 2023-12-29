Çukur'un efsane ismi ekranlara dönüyor! İşte o dizi...

Fenomen dizi Çukur'da Meke karakterine hayat veren Aytaç Uşun'un yeni dizisi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Çukur'un efsane ismi ekranlara dönüyor! İşte o dizi...
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-12-2023 09:38

Aytaç Uşun, özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı Meke karakteriyle büyük bir hayran kitlesi kazandıktan sonra, MF Yapım'ın Kanal D için hazırlayacağı "Taş, Kağıt, Makas" adlı dizide başrol oynamak üzere anlaştı.

Dizi, Yusuf Pirhasan'ın yönetmenliğinde Uğraş Güneş'in senaryosuyla hayata geçecek. Ekin Koç, Serra Arıtürk, Burak Yörük ve Hande Ataizi'nin de önemli rolleri paylaşacağı dizide, Aytaç Uşun Azad karakterine hayat verecek. Azad Demirkıran, Fecir'in (Burak Yörük) amcaoğlu ve en yakın arkadaşı olacak. Dizinin çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak.

Benzer Haberler
Yalı Çapkını dizisinde deprem! Mert Ramazan Demir ayrılıyor! Afra Saraçoğlu'na yeni partner Yalı Çapkını dizisinde deprem! Mert Ramazan Demir ayrılıyor! Afra Saraçoğlu'na yeni partner
Hazar Ergüçlü'den olay yaratan pavyon dansı Hazar Ergüçlü'den olay yaratan pavyon dansı
Kızılcık Şerbeti'nden Ajda Pekkan'lı yeni yıl sürprizi Kızılcık Şerbeti'nden Ajda Pekkan'lı yeni yıl sürprizi
"Kelime Oyunu"nun "Yılbaşı Özel" bölümünden keyifli fragman...
Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor! Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal’a sette büyük sürpriz! Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal’a sette büyük sürpriz!
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
  • 25-12-2023 10:18

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum

2023 yılında evlenen ünlü isimler...
  • 25-12-2023 12:13

2023 yılında evlenen ünlü isimler...