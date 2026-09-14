Taht Mücadelesinde Tansiyon Tavan Yaptı! "Aşk ve Taht" Dizisinde Hain Alarmı

ATV ekranlarının Bozdağ Film imzalı iddialı tarihi dram dizisi Anadolu Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın hayatından esinlenen Aşk ve Taht nefes kesecek 2. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yayınlanan yeni bölüm tanıtımı, Alaeddin'in taht mücadelesinin çok daha sert ve amansız bir boyuta taşınacağının net sinyallerini verdi. Fragmana, Alaeddin'in içerideki haini bulmak adına atacağı kararlı adımlar ile Destina'nın Selçuklu Sarayı'na adım atmasıyla dengelerin altüst oluşu damga vurdu.

"İçimizde Bir Hainin Gölgesi Dolaşmakta!"

Dizinin yayınlanan ilk bölümünde sekiz yıllık uzun esaret döneminin ardından özgürlüğüne kavuşup Selçuklu tahtına kurulan Alaeddin için asıl zorlu mücadele şimdi başlıyor. Yeni bölümde Alaeddin Keykubat bir yandan hükümdarlığın omuzlarına yüklediği ağır sorumluluklarla yüzleşirken diğer yandan sarayın koridorlarında giderek büyüyen o güç savaşının tam ortasında kalacak.

Alaeddin'in tahta geçişi saraydaki tüm taşları yerinden oynatırken yeni düzende güç sahibi olmak isteyen her odak kendi gizli hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Hanedan içindeki gerilim adım adım tırmanırken Alaeddin'in alacağı radikal kararlar sadece sarayın değil koca bir devletin kaderini belirleyecek. Tanıtımdaki o sert yüzleşmeler ve çekilen kılıçlar, kavganın daha da kanlı bir hal alacağını gözler önüne seriyor.

Destina Hareme Geliyor: Kadınlar Arasındaki Savaş Kızışıyor!

Alaeddin'in saraya dönüşüyle başlayan büyük değişim dalgası hanedanın güçlü kadınlarını da doğrudan karşı karşıya getiriyor. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun cephesinde yaşanan iktidar çekişmeleri bambaşka bir boyuta taşınmış durumda.

Tüm bu gerilimin ortasında Destina'nın Selçuklu Sarayı haremine girişi ise kadınlar arasındaki gizli savaşı adeta fitilliyor. Destina'nın gelişiyle birlikte güç dengelerinin nasıl şekilleneceği ve hırsların nasıl çatışacağı şimdiden büyük merak konusu.

Görkemli prodüksiyonu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Aşk ve Taht heyecan dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Bakalım Alaeddin saraydaki o gizemli haini açığa çıkarabilecek mi?