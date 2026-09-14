Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'lı Çirkin İkinci Sezonuyla Geri Dönüyor!

STAR TV'nin sevilen dizisi Çirkin 20 Eylül Pazar günü 2. sezonuyla dönüyor. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'lı dizinin yeni sezon detayları haberimizde.

Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak'lı Çirkin İkinci Sezonuyla Geri Dönüyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-09-2026 14:39

Yapımını 25 Film'in yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak'ın üstlendiği STAR ekranlarının fenomen yapımı Çirkin uzun süredir heyecanla beklenen ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak'ın oturduğu senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal'ın kaleme aldığı dizi, 20 Eylül Pazar akşamı 9. bölümüyle yeni sezon yolculuğuna başlayacak. Yayınlanan 2. sezon afişi ve yeni bölüm tanıtımı dizinin hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

Kadir ve Meryem İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor

Başrollerini başarılı oyuncular Çağlar Ertuğrul (Kadir) ve Derya Pınar Ak'ın (Meryem) üstlendiği dizinin afişi ve tanıtımı iki ana karakterin hikayesinde yaşanacak radikal kırılmaların ilk ipuçlarını verdi. İlk sezon boyunca yaşadıkları ağır olaylar nedeniyle defalarca karşı karşıya gelen Kadir ve Meryem ikinci sezonda ilişkilerini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Yayınlanan tanıtımda Meryem'in hapse girmesiyle büyük bir öfke patlaması yaşayan Kadir'in yaşananların hesabını sormaya olan kararlılığı dikkat çekti. Bir yandan geçmişin ve haksızlıkların intikamını alma hırsıyla dolup taşan Kadir diğer yandan Meryem'e doğru çekilmekten kendini alamaz. İkili arasında yaşanan sürpriz yakınlaşma kadim çatışmaların ortasında aşkın yeniden filizleneceğinin sinyalini veriyor.

Meryem Sahneye Çıkıyor: Cennet Anay İle İpler Kopacak Mı?

Yeni sezon tanıtımında izleyicileri en çok heyecanlandıran detaylardan biri de Meryem'in sahneye çıktığı anlar oldu. İçindeki yeteneği keşfeden ve kendi ayakları üzerinde durmak için adımlar atan Meryem'in büyüleyici sesi, onun hayatında yepyeni kapılar aralamaya aday görünürken bu durum Cennet Anay ile arasındaki hassas bağları kopma noktasına getirecek.

Bir yanda içindeki intikam ve adalet öfkesini taşıyan Kadir diğer yanda kendi bağımsız yolunu çizmeye çalışan ve sahneye adım atan Meryem... İkilinin giderek yakınlaşması ve etraflarındaki çatışma çemberinin daralması, yeni sezonda Kadir ve Meryem'i çok daha çetin sınavlarla karşı karşıya bırakacak.

İddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Çirkin 9. bölümüyle 20 Eylül Pazar akşamı STAR'da

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