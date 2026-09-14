Daha 17 Hayranları İsyan Etti! 17. Bölüm Fragmanına Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen gençlik ve dram dizisi Daha 17 yayınlanan 16. bölümü ve ardından gelen 17. bölüm fragmanıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ekrana gelen son bölümde yaşanan aksiyon dolu gelişmelerin ardından izleyicilerin heyecanla beklediği yeni fragman, beklentileri karşılamakta yetersiz kaldı. Dizinin kemik izleyici kitlesi senaryonun gidişatına ve fragmanın içeriğine tepki göstererek sosyal medyayı eleştiri yağmuruna tuttu.

16. Bölümde Heyecan Tavan Yapmıştı

Dizinin yayınlanan 16. bölümünde temposu yüksek sahneler damga vurmuştu. Tam 11 yıldır her yerde aradığı kardeşini sonunda bulan Aras'ı sakinleştirmek Hakan'a düşerken olaylar kısa sürede kontrolden çıktı. Hakan'ın adamlarının müdahalesine rağmen üstün bir çaba göstererek onları etkisiz hale getiren Aras, tutulduğu mekandan kaçmayı başardı.

Diğer tarafta ise Kralın maçı organizasyonunu yöneten Teoman onlarca kişinin gözü önünde Aras'ı acımasızca dövdü. Teoman'ın hiçbir fiziksel hamlesine karşılık vermeyen Aras'ın ona sadece gerçekleri anlatmaya çalışması ancak başarılı olamaması ekran başındakilere duygusal anlar yaşattı.

17. Bölüm Fragmanı Beklentiyi Karşılamadı

Bölümün hemen ardından yayınlanan 17. bölüm tanıtımında Aras'ın Teoman'a sarıldığı ve ona "Daha sık görüşeceğiz!" dediği anlar dikkat çekti. Ayrıca Leyla'nın çocukken Teoman'ı adeta gökten gelmiş bir kahraman gibi çizdiği resmi Aras'a göstermesi de fragmandaki ana detaylar arasında yer aldı. Ancak 16. bölümdeki yüksek temponun ardından yayınlanan bu tanıtım izleyiciyi tatmin etmeye yetmedi.

Sosyal Medyadan Senariste Tepki Yağdı: Sil Bunu Görmemiş Gibi Yapalım

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte dizinin takipçileri sosyal medya platformlarında peş peşe olumsuz yorumlar paylaştı. Senaryonun tıkandığını ve beklentilerin altında kaldığını savunan izleyiciler tepkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Böyle bir bölüme bu fragman tam anlamıyla hayal kırıklığı!"

"Senarist artık iyice sıkmaya başladı ayıp gerçekten."

"Fragman bomboş hiçbir merak unsuru yok."

"Lütfen bu fragmanı silin biz hiç görmemiş gibi davranalım..."

Tepkilerin ardından gözler pazar akşamı ekrana gelecek olan 17. bölüme ve dizinin reyting performansına çevrildi.