Güldür Güldür'ün Mesut'u Uğur Bilgin'den Romantik Paylaşım! Eşiyle Pozları Beğeni Topladı

Show TV ekranlarının yıllardır reytingleri altüst eden fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Mesut karakteriyle gönüllere taht kuran Uğur Bilgin özel hayatıyla da hayranlarının markajında kalmaya devam ediyor. Magazin dünyasının o gürültülü şatafatından uzak, kendi halinde ve sakin bir yaşam sürmeyi seçen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini mest etti açıkçası.

3. Yıla Özel Romantik Kareler

2023 yılının Ağustos ayında Kanlıca'daki şık bir mekanda gerçekleşen ve Güldür Güldür ekibinin adeta çıkarma yaptığı görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Uğur Bilgin ve İrem Uslu çifti evliliklerinde 3. yılı geride bıraktı.

Bu özel günü es geçmeyen ve eşiyle birlikte çekildiği son derece samimi kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Uğur Bilgin fotoğrafların altına "3. yılımızdan sadece birkaç anı..." notunu düştü. Ünlü oyuncunun bu sıcak paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

İrem Uslu'nun Güzelliğine Yorum Yağdı!

Uğur Bilgin'in eşi İrem Uslu ile paylaştığı evlilik yıl dönümü fotoğrafları sosyal medyada adeta yorum yağmuruna tutuldu. Kameralardan uzak bir hayat süren ve duru zarafetiyle dikkat çeken İrem Uslu sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Ünlü oyuncunun takipçileri ve sevenleri fotoğrafların altına gelen övgüleri sıralamakla bitiremedi desek yeridir:

"Eşiniz gerçekten çok güzel maşallah!"

"Nasıl duru ve doğal bir güzelliği var öyle..."

"Birbirinize inanılmaz yakışıyorsunuz nazar değmesin."

Bakalım gözlerden uzak ve mutlu beraberlikleriyle parmak ısırtan çift önümüzdeki günlerde romantik bir tatil rotasıyla karşımıza çıkacak mı?