Soner Olgun'dan Yürek Dağlayan İtiraf: "Beni Evime Götürün"

İyi Bayramlar Türkiye ve Sevda Diye Bir Kuş gibi Türk müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan usta sanatçı Soner Olgun'dan sevenlerini yasa boğan üzücü haberler geldi. Bir süredir pankreas kanseri teşhisiyle tedavi gören 67 yaşındaki sevilen müzisyenin sağlık durumunun son günlerde giderek kritikleştiği ve hastanedeki müdahalelerin ardından kendi isteği üzerine evine nakledildiği öğrenildi.

30 Ağustos'ta Hastaneye Kaldırıldı, Durumu Kritikleşince Yoğun Bakıma Alındı

Zorlu hastalık sürecinde sanatçının yanından bir an olsun ayrılmayan eski eşi ve sahne arkadaşı Özlem Koldaş yaşanan tüm süreci ve Olgun'un son sağlık durumunu detaylarıyla kamuoyuna duyurdu. 30 Ağustos tarihinde yüksek ateş şikayetiyle acil olarak hastaneye kaldırılan sanatçının 1 Eylül Salı günü sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edildiği aktarıldı.

Yoğun bakım sürecinde bilinci açık olan usta sanatçının, kendisini ziyarete gelen kızına ilk olarak "Beni buradan çıkarın" dediğini belirten Özlem Koldaş hastanedeki sürecin ardından yaşanan duygusal gelişmeleri şu sözlerle aktardı:

"Kendi isteği doktorlarının değerlendirmesi ve kızlarının imzasıyla yoğun bakımdan normal odaya geçişini sağladık. İki gün sonra ise tek bir isteği vardı: 'Beni evime götürün.' Onun bu isteğini de yerine getirebildik. Evinde ihtiyaç duyabileceği tüm tıbbi koşulları oluşturduk. 24 saat yanında hemşiresi var ben de başındayım."

"Olmak İstediği Yerde Sevdiklerinin Arasında"

Boşanmalarına rağmen müzikal birlikteliklerini ve dostluklarını sürdüren Özlem Koldaş usta sanatçının moral ve konforunun her şeyden önemli olduğunu vurguladı. Soner Olgun'un evindeki bakımının son derece titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Koldaş sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek tüm sevenlerinden dua istedi:

"Sevdikleri ve ailesi yanında. Kendisini yormamak adına ziyaretleri çok sınırlı tutuyoruz. Şu anda kendi evinde… Olmak istediği yerde, sevdiklerinin arasında. Onun istediği yerde olmasını sağlayabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Durumu çok kritik. Ama şu an bizim için en önemli şey onun huzuru, konforu ve sevgiyi hissetmesi. Sizlerden de tek ricamız Soner'i dualarınızdan ve güzel dileklerinizden eksik etmemeniz."

Müzik dünyasını ve sanatçının geniş hayran kitlesini derinden üzen bu gelişmelerin ardından, sosyal medyada Soner Olgun için binlerce destek ve acil şifa mesajı paylaşıldı.