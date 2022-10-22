'Çöp Adam'dan ilk tanıtım geldi!

İlk tanıtımla büyük ilgi gören Çöp Adam dizisi çok yakında Star’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiren, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun nhikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı “Çöp Adam” dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

Gerçek Bir Hayat Hikayesi

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü oyuncu kadrosuylaizleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı.



