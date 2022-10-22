  • 22 EKİM Cumartesi 16:30
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

'Çöp Adam'dan ilk tanıtım geldi!

Başarılı ve farklı projelerle adından sıkça söz ettiren OGM Pictures’ın yeni dizisi “Çöp Adam”ın  ilk tanıtımı yayınlandı. 

'Çöp Adam'dan ilk tanıtım geldi!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 22-10-2022 12:02

İlk tanıtımla büyük ilgi gören Çöp Adam dizisi çok yakında Star’da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 

 

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’yu bir araya getiren, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun nhikayesinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz’ün kaleme aldığı “Çöp Adam” dizisini Yağız Alp Akaydın yönetiyor.

Gerçek Bir Hayat Hikayesi

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanarak, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi güçlü oyuncu kadrosuylaizleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin ilk tanıtımı büyük merak uyandırdı. 

 

Serhat’ın İlk Türkçe Şarkısı; ‘Benim Halkım’
11 maddede koroner baypass
Benzer Haberler
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den yeni tanıtım! 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den yeni tanıtım!
Darmaduman'ın yayın tarihi belli oldu! Darmaduman'ın yayın tarihi belli oldu!
'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti… Yargı’nın yeni bölüm tanıtımı nefes kesti…
'Kaderimin Oyunu' PRODU Ödülleri’nde 3 kategoride finalde! 'Kaderimin Oyunu' PRODU Ödülleri’nde 3 kategoride finalde!
'Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu! 'Hayat Bugün'ün yayın tarihi belli oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!
  • 17-10-2022 08:03

Özcan Deniz'in sevgilisi Samar Dadgar tektaşını gösterdi!

Müge Anlı dert yandı:
  • 17-10-2022 07:59

Müge Anlı dert yandı: "Eşim bana kızıyor..."

4Yüz çizgi film karakteri oldu
  • 17-10-2022 19:15

4Yüz çizgi film karakteri oldu

Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!
  • 19-10-2022 10:09

Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir!
  • 18-10-2022 16:57

Demet Akalın'dan Okan Kurt paylaşımı: Hira kime benziyor?' tartışması bitmiştir!