Çöp Adam Gerçek Hikayesi Sonu Dizi Nasıl Bitecek! Tamer'in mi Hikayesi Peri'nin mi?

Çöp Adam 27. bölümü ile bu akşam ekranlarda olacak. Çöp Adam dizisi kimin gerçek hayat hikayesi sorusunun yanıtı hala daha merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz sezon başlayan ve Çarşamba akşamları yayınlanan haftalık rekortmen Kuruluş Osman'ın gölgesinde kalsa da devam eden, ve hızlanan hikayesi ile herkesin ağzını açık bırakan Çöp Adam dizisi geçtiğimiz hafta başladığı yeni sezon ilk bölümünde de akıllarda bir soru işareti bıraktı. Peki Çöp Adam gerçekte kimin hikayesi? Çöp Adam gerçekte kim? Gülseren Budayıcıoğlu'nun adı belli olmayan eserinden uyarlanan çöp Adam gerçekte kimin hikayesi sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. Peki Çöp Adam gerçek hikayesi finali nasıl bitiyor?

Geçtiğimiz sezon diğer dizilerin başlama tarihine istinaden daha geç başlayan ve alışılagelinmiş konulardan uzak hikayesi ile ve sürükleyiciliği ile gönüllere taht kuran Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerinde oynadığı Çöp Adam dizisi büyük yorumlarla başlamıştı. Başrol oyuncuları arasındaki yaş farkının dizinin seyrini değiştireceği düşünceleri olsa da ilerleyen bölümlerde uyumları çok beğenilmişti. Çöp Adam dizisinde herkes Peri mi hasta yoksa Tamer mi diye sorarken, Çöp Adam gerçek hikayesi ile alakalı öyle bir gerçek ortaya çıktı ki...

ÇÖP ADAM DİZİSİ GERÇEK HAYAT HİKAYESİ KİMİN?

Türk psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun ROMANINDAN esinlenerek yazılan Çöp Adam, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin bencil aşkını konu edinmektedir. Tamer yetiştirme yurdunda büyümüş ancak sonra başarılı bir yazılımcı olmuştur. Kurduğu oyun ile milyoner olmuştur. Peri kardeşinin ihaneti ile sarsılırken, Tamer tarafından zindana hapsedilişi ile başlayan hikaye Tamer’in geçmişiyle yüzleşmesine sebep olurken diğer taraftan da psikolojisi bozuk ikiliyi birbirine mecbur etmiştir.

Hem duyguyu hem de heyecanı bir arada sunan Çöp Adam dizisi Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek hastalarının hikayelerinden esinlenerek Melek Gençoğlu ve Su Ersöz tarafından kaleme alınmaktadır. Çöp Adam dizisi oyuncu kadrosunda Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, GülizarNisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak gibi isimler yer almaktadır.

Gülseren Budayıcıoğlu Spoiler vermişti

Çöp Adam dizisi ilk başladığı günden itibaren nasıl biteceği ve kimin hikayesi olduğu merak edilirken, Budayıcıoğlu2nun verdiği spoiler aslında taşları yerine oturtmuştur. Bir kadının kocasına mecbur olup her istediğini yapması ve çocuklarını bile o adam için silmesi ülkemizde yaşanmış gerçeklerden olduğunu söyleyen BUdayıcıoğlu, gerçek hikaye olduğunu açığa çıkarmışken, böyle hikayemi olur sorusu da hala kulaklarda yankılanıyor.

Çöp Adam Tamer Gerçekte Kim?

Masumlar Apartmanı Han karakterini herkes bilir. Onunda psikolojik buhranda olması yaşadığı olaylar, yok artık dedirtmişti. Madalyonun iki yüzü kitabından uyarlanan Masumlar apartmanı Han ile Tamer'in aynı birey olduğu ön görülüyor. Tabi Çöp Adam Tamer gerçkte kim sorusu, hak ihlali gerekçesi ile yanıtını bulamıyor.

Çöp Adam Finalinde Ne Olacak?

Herkes takıntılı ismin Tamer olduğunu söylese de aslında gerçek hikayenin Peri'nin hikayesi olduğu da Budayıcıoğlu tarafından iddia ediliyor. Perinin aşkından eriyip bitecek olan Tamer'in dizinin sonunda yalnız başına öleceği yorumları yapılıyor.