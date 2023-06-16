Çöp Adam ekibi sezon finali için bir araya geldi!

Konusuyla dikkat çeken dizi önceki akşamekibiyle bir araya geldi. Diziye emek veren oyuncular ve set ekibi yorgunluklarını birlikte attı.
Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Çöp Adam heyecan dolu bir sezonu geride bıraktı.
Yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Çağrı VilaLostuvalı’nın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nunhikayesinden, Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı dizinin sezon finali davetine Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğl, Hülya Şen, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu gibi isimler katıldı.