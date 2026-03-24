"Çok Beddua Ettim": Seda Sayan'dan Erol Köse'nin Vefatı Sonrası İlk Yorum!

Ünlü yapımcı Erol Köse, İstanbul Sarıyer’de bulunan 16 katlı binanın en üst katından düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Türkiye’nin en çok konuşulan magazin figürlerinden biri olan 61 yaşındaki Köse’nin ölümü, geçmişte yaşadığı büyük kavgaları yeniden gündeme taşıdı. Bu isimlerin başında gelen ünlü sanatçı Seda Sayan, yıllar önce mahkemelik olduğu ve sert tartışmalar yaşadığı yapımcının vefatının ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medyada eski defterlerin açılması üzerine açıklama yapan Sayan, karmaşık duygular içinde olduğunu ifade etti.

Geçmişteki Büyük Kavga Yeniden Hatırlandı

Yıllar önce bir mekanda karşı karşıya gelen ikili arasında fiziksel bir gerginlik yaşanmıştı. Seda Sayan, kendisine yönelik şantaj iddiaları ve özel fotoğraflarının yayınlanması nedeniyle Erol Köse ile büyük bir tartışma içine girmişti. O dönem sinirlerine hakim olamayan sanatçı, çantasını Köse’nin omzuna vurarak yüzüne tükürmüştü. "Hangi yüzle buraya geldin?" diyerek tepkisini dile getiren Sayan, çevredeki insanların müdahalesiyle zor sakinleştirilmişti. Bu olay, magazin tarihinin unutulmaz kavga anları arasında yerini almıştı.

"Çok Beddua Ettim Ama Affetmiştim"

Ünlü yapımcının ani ölümü sonrası gözlerin çevrildiği Seda Sayan, yaptığı açıklamada samimi itiraflarda bulundu. Geçmişte yaşadıkları husumet nedeniyle Köse’ye karşı çok öfkeli olduğunu belirten Sayan, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim?" şeklinde konuştu. Yapımcının kendi programlarında kendisine yönelik ağır eleştirilerde bulunması üzerine zamanında sert beddualar ettiğini gizlemeyen sanatçı, ölüm haberinin ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Seda Sayan, yaşananların geride kaldığını ima ederek konuyu kapattı.

Soruşturma Titizlikle Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü yapımcının ölümüyle ilgili re'sen soruşturma başlattı. 16. kattan düşüşün bir kaza mı yoksa başka bir durum mu olduğu henüz netlik kazanmadı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve otopsi raporu, Erol Köse'nin ölüm nedenini tam olarak ortaya çıkaracak. Magazin camiasını sarsan bu kayıp, sanat dünyasındaki eski küslüklerin ve dostlukların yeniden sorgulanmasına neden oldu. Emniyet güçleri, binadaki kamera kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye devam ediyor.