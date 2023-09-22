Club Brugge 1-1 Beşiktaş özet ve golleri EXXEN

Club Brugge Beşiktaş maç özeti ve golleri EXXEN Club Brugge takımına konuk olan Beşiktaş, maçın son bölümünde oyuna giren Cenk Tosun'un ayağından bulduğu golle beraberliği kurtardı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'na bir puanla başlamasında Mert Günok yaptığı kurtarışlarla büyük rol oynadı.

UEFA Avrupa Konferansı Ligi D Grubu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk eden Beşiktaş, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Club Brugge 77. dakikada Hans Vanaken'in golüyle öne geçti. Beşiktaş, 84. dakikada oyuna giren Cenk Tosun'un 88. dakikadaki golüyle bir puanı kurtardı. Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok yaptığı kurtarışlarla bir puanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın son 15 dakikasında Club Brugge öne geçti. Andreas Olsen sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda bulunan Hans Vanaken, top yere değmeden sol ayağıyla vurdu ve uzak köşeden ağları buldu.

Oyuna girdikten dört dakika sonra sahneye çıkan Cenk Tosun Beşiktaş'a beraberliği getirdi. Casper Nielsen'in hatalı pasının ardından Vincent Aboubakar pasını Cenk Tosun'a verdi. Cenk Tosun ceza sahası içinde kaleci Simon Mignolet'in üzerinden yaptığı vuruşla ağları buldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sona erdi.

Grubun diğer maçında Lugano ile Bodo/Glimt 0-0 berabere kaldı.