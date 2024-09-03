'City of God: Savaş Devam Ediyor’ ikinci sezon onayını aldı



İlk sezonda neler oluyor?

‘City of God: Savaş Devam Ediyor’ 2000'li yılların başında genç bir uyuşturucu satıcısının hapishaneden çıktıktan sonra ‘City of God’ın yeniden tartışmalı hale gelmesiyle başlıyor. Bölge sakinleri kendilerini uyuşturucu kaçakçıları, milisler ve kamu yetkilileri arasında sıkışmış olarak bulurlar. Bu döngüden kurtulmak ve zalimlerle yüzleşmek için toplumun birleşmesi gerekir.

Kadroda Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, Sabrina Rosa, Kiko Marques, Edson Oliveira, Andréia Horta, Marcos Palmeira, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Jefferson Brasil, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo gibi isimler yer alıyor.

‘City of God: Savaş Devam Ediyor’ ilk sezonuyla BluTV’de yayında.