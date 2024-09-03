'City of God: Savaş Devam Ediyor’ ikinci sezon onayını aldı

Paulo Lins’in 1997 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan ve 2000’lerin ilk yıllarına damgasını vuran ‘City of God’ filminin devamı niteliğindeki ‘City of God: Savaş Devam Ediyor’ dizisi ikinci sezon onayını aldı. Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’de yayınlanan ve beğeni toplayan HBO orijinal yapımı dizi yeni sezonu için hazırlıklara başlıyor.

'City of God: Savaş Devam Ediyor’ ikinci sezon onayını aldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 03-09-2024 18:15


İlk sezonda neler oluyor?

‘City of God: Savaş Devam Ediyor’ 2000'li yılların başında genç bir uyuşturucu satıcısının hapishaneden çıktıktan sonra ‘City of God’ın yeniden tartışmalı hale gelmesiyle başlıyor. Bölge sakinleri kendilerini uyuşturucu kaçakçıları, milisler ve kamu yetkilileri arasında sıkışmış olarak bulurlar. Bu döngüden kurtulmak ve zalimlerle yüzleşmek için toplumun birleşmesi gerekir.

Kadroda Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues, Thiago Martins, Sabrina Rosa, Kiko Marques, Edson Oliveira, Andréia Horta, Marcos Palmeira, Eli Ferreira, Luellem de Castro, Jefferson Brasil, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Leandro Daniel, Luiz Bertazzo gibi isimler yer alıyor.

‘City of God: Savaş Devam Ediyor’ ilk sezonuyla BluTV’de yayında.

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