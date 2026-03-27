'Çirkin' İçin Geri Sayım Başladı!

STAR’ın yeni dizisi ‘Çirkin’, Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 27-03-2026 11:07

Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak‘ın oturduğu, çarpıcı karakterleri ve konusuyla şimdiden merak uyandıran STAR’ın yeni dizisi ‘Çirkin’, Pazar günü ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayına girmesine günler kala diziden heyecan verici yeni bir tanıtım yayınlandı.

Meryem’in İstanbul’daki İlk Adımları

Meryem, Cennet’in sert müdahalesiyle kendini bir anda İstanbul’un kalbinde bulur. Hayatında ilk kez adım attığı bu şehirde Kadir’i bulmak üzere, onun işlettiği Süreyya Pera’ya gider. 

Ancak bu ihtişamlı mekanda onu beklemediği bir karşılaşma beklemektedir. Meryem’in kim olduğunu anlamaya çalışan Lale, bu genç kadının aslında Kadir’in karısı olduğunu öğrenecek midir? 

İki kadını karşısında bir arada gören Kadir’in ne yapacağı büyük bir merak konusu. 

Aşk, aile ve geçmişle yüzleşmenin iç içe geçtiği ‘Çirkin’, duygusu yüksek hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Çirkin’in kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan ve Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.

‘Çirkin’, Pazar Akşamı izleyiciyle buluşacak.

ÇOK OKUNANLAR
Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!
  • 24-03-2026 15:13

Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”
  • 26-03-2026 12:26

Teoman: “Yıldız gibi duruyoruz ama çok para kazanmıyoruz”

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu:
  • 25-03-2026 12:26

Hande Erçel Sessizliğini Bozdu: "Ülkeme Dönerek İfademi Vereceğim"

Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...
  • 25-03-2026 12:35

Erol Köse'nin Aidat Borçlarını O İsim Ödemiş...

Kıskanmak Final mi Yapıyor? Reyting Dalgalanması Sonrası Flaş Gelişme.
  • 27-03-2026 10:54

Kıskanmak Final mi Yapıyor? Reyting Dalgalanması Sonrası Flaş Gelişme.