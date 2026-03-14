Çirkin’ Dizisinden Çarpıcı Tanıtım!

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak gibi sevilen isimleri buluşturan Star TV’nin yeni gözdesi ‘Çirkin’, yayınlanan yeni tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu dizi, derin hikâyesi ve dev kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

"Benimle Evlenir misin?": Meryem ve Kadir’in İmkânsız Aşkı

Tanıtıma damga vuran sahne, Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yıllar sonra mahallesine dönerek Meryem’e (Derya Pınar Ak) yaptığı sürpriz evlilik teklifi oldu.

Meryem’in Hikâyesi: Küçük yaşta ailesini kaybedip Cennet (Nur Sürer) ’in yanına sığınan Meryem, fakir bir mahallede Kadir’e duyduğu çocukluk aşkıyla büyümüştür.

Kadir’in Dönüşü: 13 yaşında ailesine bakmak için evden ayrılan ve İstanbul’un sert sokaklarında pişen Kadir, yıllar sonra geri döner. Ancak bu dönüş, beraberinde sarsıcı kararları da getirir.

Usta İsimler Aynı Karede

Dizinin kadrosu tam anlamıyla bir "yıldızlar geçidi". Türk sinema ve dizi tarihinin iki dev ismi, ‘Çirkin’de kilit rollerde bir araya geliyor:

Nur Sürer: Kadir’in annesi ve Meryem’i öz evladı gibi büyüten, otoriter ama sevgi dolu Cennet karakterine hayat veriyor.

Çetin Tekindor: Kadir’in hayatındaki en belirleyici figürlerden biri olan Ökkeş karakteriyle hikâyenin gizemli ve güçlü yönünü temsil ediyor.

‘Çirkin’ Künye & Kadro