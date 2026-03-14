Çirkin’ Dizisinden Çarpıcı Tanıtım!

Star TV Çirkin dizisi ne zaman başlıyor? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Nur Sürer ve Çetin Tekindor'un başrollerinde olduğu Çirkin dizisinin yeni tanıtımı ve tüm detaylar haberimizde...

Çirkin’ Dizisinden Çarpıcı Tanıtım!
Yayın Tarihi : 14-03-2026 11:24

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak gibi sevilen isimleri buluşturan Star TV’nin yeni gözdesi ‘Çirkin’, yayınlanan yeni tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu dizi, derin hikâyesi ve dev kadrosuyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

 "Benimle Evlenir misin?": Meryem ve Kadir’in İmkânsız Aşkı

Tanıtıma damga vuran sahne, Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yıllar sonra mahallesine dönerek Meryem’e (Derya Pınar Ak) yaptığı sürpriz evlilik teklifi oldu.

  • Meryem’in Hikâyesi: Küçük yaşta ailesini kaybedip Cennet (Nur Sürer)’in yanına sığınan Meryem, fakir bir mahallede Kadir’e duyduğu çocukluk aşkıyla büyümüştür.

  • Kadir’in Dönüşü: 13 yaşında ailesine bakmak için evden ayrılan ve İstanbul’un sert sokaklarında pişen Kadir, yıllar sonra geri döner. Ancak bu dönüş, beraberinde sarsıcı kararları da getirir.

 Usta İsimler Aynı Karede

Dizinin kadrosu tam anlamıyla bir "yıldızlar geçidi". Türk sinema ve dizi tarihinin iki dev ismi, ‘Çirkin’de kilit rollerde bir araya geliyor:

  • Nur Sürer: Kadir’in annesi ve Meryem’i öz evladı gibi büyüten, otoriter ama sevgi dolu Cennet karakterine hayat veriyor.

  • Çetin Tekindor: Kadir’in hayatındaki en belirleyici figürlerden biri olan Ökkeş karakteriyle hikâyenin gizemli ve güçlü yönünü temsil ediyor.

 

‘Çirkin’ Künye & Kadro

Detay Bilgi
Yapım / Yapımcı 25 Film / Koray Şahin & Fırat Parlak
Yönetmen Burcu Alptekin & Merve Çolak
Başroller Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Nur Sürer, Çetin Tekindor
Öne Çıkan Kadro B. Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Gözde Kansu
Yayın Kanalı Star TV

 

Haberin Videosu : Çirkin 1. Bölüm 2. Tanıtım - "Benimle Evlenir Misin?"
Benzer Haberler
Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı? Cennetin Çocukları’na Dev Transfer! Bakın Kadroya Hangi İsim Katıldı?
Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu! Teşkilat’ta Kartlar Yeniden Karılıyor: Sürpriz Bir İsim Daha Kadroya Dahil Oldu!
"Delikanlı" Kadrosuna Taze Kan
"Kıskanmak" Dizisinde Sürpriz Ayrılık!
Necati Şaşmaz Necati Şaşmaz "Yeraltı" Dizisine mi Giriyor? Kulislerdeki O İddiaya Yanıt Geldi!
"İnci Taneleri"nde Yolun Sonu: Son Sahne Çekildi, Yılmaz Erdoğan’dan Duygusal Veda!
ÇOK OKUNANLAR
Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu:
  • 09-03-2026 16:44

Nehir Erdoğan Sessizliğini Bozdu: "Her Gün Ağlıyordum, Köy Hayatı Beni Kurtardı"

Seda Bakan
  • 11-03-2026 17:57

Seda Bakan "Rüya Gibi" Kazanç: Ekranlara Veda Etti, Reklamdan Servet Kazandı!

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi
  • 12-03-2026 10:43

Boşanma Sonrası Zanzibar Tatili: Melek Mosso Bikinili Pozlarıyla Büyüledi

Paris’te
  • 13-03-2026 12:30

Paris’te "Gönülçelen" Nostaljisi: Tuba Büyüküstün ve Cansel Elçin Yıllar Sonra Bir Arada!

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli
  • 11-03-2026 12:06

15 Yıl Sonra Dev Buluşma! Halit Ergenç ve Meryem Uzerli "İmroz’da Bahar" İçin Kamera Karşısında.