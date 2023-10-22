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Çinli Yudo, Elektrikli SUV Modeli Yudo 3 ile Türkiye'de!

Uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli Yudo 3 ile Türkiye pazarında yer alacak olan Çinli otomobil üreticisi Yudo, iddialı özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çekiyor. Yudo 3'ün teknik özellikleri, fiyatı ve Türkiye'deki satış stratejisi hakkında detaylı bilgi haberimizde!

Çinli Yudo, Elektrikli SUV Modeli Yudo 3 ile Türkiye'de!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-10-2023 19:01

Elektrikli otomobil sektörüne yeni bir oyuncu daha katılıyor! Çinli otomotiv devi Yudo, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli Yudo 3 ile Türkiye pazarında yerini alıyor.

Türkiye Elektrikli Otomobil Pazarına Yeni Oyuncu: Çinli Yudo Auto Geliyor!

Elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor ve birçok uluslararası marka Türkiye'ye gelmek için sıraya giriyor. Bu markalardan biri de Çinli otomobil devi Yudo Auto. Şirket, elektrikli SUV modeli "Yudo 3" ile Türk tüketicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yudo 3'ün Özellikleri ve Fiyat Politikası

Yudo 3, kompakt bir SUV modeli olup uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Ancak, Türkiye'de Çinli otomobil üreticilerine uygulanan ek vergi dilimi, bu modelin fiyatını etkileyebilir. Örneğin, Tesla'nın Türkiye'de satılan Model Y otomobilleri, bu vergi diliminden kaçınmak için Almanya'da üretiliyor.

Yudo 3'ün genel özellikleri ise şöyle:

  • 415 kilometre menzil kapasitesi
  • 95 beygirlik elektrikli motor
  • Saatte 130 km/s maksimum hız
  • Yüzde 30'dan yüzde 80'e 35 dakikada şarj olabilme yeteneği

Yudo 3, yurtdışı piyasasında oldukça uygun bir fiyatla, 12 bin 300 dolar karşılığında satılıyor. Türkiye'de ise bu modelin aylık 150 ile 200 adet arasında satılması hedefleniyor.

Yudo 3'ün Rakibi: Dacia Spring

Türkiye pazarında Yudo 3'ün rakibi olarak Dacia Spring gösteriliyor. Dacia Spring, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yaptı. 969 bin TL fiyat etiketiyle Eylül ayında 269 adet satış gerçekleştirdi. Yudo 3'ün Türkiye fiyatının ise 700 bin ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor.

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