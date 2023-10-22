Çinli Yudo, Elektrikli SUV Modeli Yudo 3 ile Türkiye'de!

Elektrikli otomobil sektörüne yeni bir oyuncu daha katılıyor! Çinli otomotiv devi Yudo, uygun fiyatlı elektrikli SUV modeli Yudo 3 ile Türkiye pazarında yerini alıyor.

Türkiye Elektrikli Otomobil Pazarına Yeni Oyuncu: Çinli Yudo Auto Geliyor!

Elektrikli otomobil pazarı hızla büyüyor ve birçok uluslararası marka Türkiye'ye gelmek için sıraya giriyor. Bu markalardan biri de Çinli otomobil devi Yudo Auto. Şirket, elektrikli SUV modeli "Yudo 3" ile Türk tüketicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yudo 3'ün Özellikleri ve Fiyat Politikası

Yudo 3, kompakt bir SUV modeli olup uygun fiyat politikasıyla dikkat çekiyor. Ancak, Türkiye'de Çinli otomobil üreticilerine uygulanan ek vergi dilimi, bu modelin fiyatını etkileyebilir. Örneğin, Tesla'nın Türkiye'de satılan Model Y otomobilleri, bu vergi diliminden kaçınmak için Almanya'da üretiliyor.

Yudo 3'ün genel özellikleri ise şöyle:

415 kilometre menzil kapasitesi

95 beygirlik elektrikli motor

Saatte 130 km/s maksimum hız

Yüzde 30'dan yüzde 80'e 35 dakikada şarj olabilme yeteneği

Yudo 3, yurtdışı piyasasında oldukça uygun bir fiyatla, 12 bin 300 dolar karşılığında satılıyor. Türkiye'de ise bu modelin aylık 150 ile 200 adet arasında satılması hedefleniyor.

Yudo 3'ün Rakibi: Dacia Spring

Türkiye pazarında Yudo 3'ün rakibi olarak Dacia Spring gösteriliyor. Dacia Spring, geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giriş yaptı. 969 bin TL fiyat etiketiyle Eylül ayında 269 adet satış gerçekleştirdi. Yudo 3'ün Türkiye fiyatının ise 700 bin ile 1 milyon TL arasında olması bekleniyor.