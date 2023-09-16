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Cihangir Ceyhan'lı "Asaf"a bomba isim!

Cihangir Ceyhan, son performansıyla Camdaki Kız dizisinde büyük ilgi gördükten sonra Netflix'in "Asaf" adlı dizisinde başrol oynayacak.

Cihangir Ceyhan'lı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2023 16:16

Geçtiğimiz yıl Netflix, Türkiye'deki 6. yılını kutladığı etkinlikte duyurduğu projeler arasında yer alan "Asaf" dizisinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Daha önce Burcu Biricik'in başrolünde olduğu "Fatma" dizisine imza atan yönetmen Özgür Önurme'nin yöneteceği dizi, toplamda 6 bölümden oluşacak. Dizide, Uber şoförü olan Asaf'ın yaşadığı dramatik hikayesi anlatılacak. Dizi için oyuncu seçmeleri sürerken, Cihangir Ceyhan ve Saadet Işıl Aksoy'un ardından önemli bir isimle anlaşıldığı duyuruldu.Cihangir Ceyhan'in yeni dizisi "Sarmaşık Zamanı" 21 Eylül'de Türkiye'de yayınlanacak olan TOD TV'de izleyiciyle buluşacak. Aynı zamanda, Ceyhan, "Asaf" dizisinde başrol oynamak üzere anlaştı. Bu dizide Asaf'ın eşini canlandıracak olan başarılı oyuncu, hikayede Asaf'ın eşi ve oğlu tarafından terk edilen bir karakterin yaşadığı zorlu dönemi etkileyici bir şekilde aktaracak.

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