Cihangir Ceyhan’dan Şok Tepki! Kalbinizi Bozmayın Dedi

Cihangir Ceyhan ailesiyle birlikte Antalya’da çıktığı tatilden yaptığı paylaşımlarla bu günlerde sosyal medyada konuşulan isimlerden biri oldu. Eşi Fatma Funda Kurt ve oğlu İlhan Cihangir ile birlikte tatil yapan oyuncu sezonun yorgunluğunu ailesiyle atmaya çalışıyor.

Tatil Paylaşımları Tartışma Yarattı

Ceyhan’ın sosyal medyada paylaştığı tatil kareleri kısa sürede dikkat çekti ama bu kez beklenmedik bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar oyuncunun konakladığı otelin oldukça pahalı olduğu iddiasını gündeme taşıdı.

Hatta sosyal medyada bu otelin gecelik ücretlerinin çok yüksek olduğu yönünde yorumlar yapılınca, konu bir anda “lüks tatil” tartışmasına dönüştü. Yani aslında normal bir tatil paylaşımı sosyal medyada farklı bir boyuta evrildi.

Eleştiriler Büyüyünce Tepki Geldi

Yorumlar arttıkça eleştiriler de sertleşmeye başladı. Bazı kullanıcılar oyuncunun yaşam tarzını hedef alırken bazıları da bu tarz paylaşımların gereksiz gösteriş olduğunu savundu.

Bu durum karşısında sessiz kalmayan Cihangir Ceyhan ise sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tepkisini dile getirdi. Aslında en çok rahatsız olduğu şey insanların fotoğraflar üzerinden bu kadar ağır yorumlar yapması oldu.

“Bu Kadar Kötü Niyetli Olmayın”

Oyuncu açıklamasında oldukça net bir şekilde “bu kadar kötü niyetli olmayın” diyerek tepkisini gösterdi. Aslında anlatmak istediği şey insanların sadece gördükleri bir fotoğraf üzerinden hemen yargıya varmasıydı.

Ceyhan sosyal medyada bir şey paylaştığınızda herkesin farklı bir yorum yaptığını ama bunun çoğu zaman gereksiz bir eleştiriye dönüştüğünü söyledi. Hatta kendisini takip etmeyen insanların bile yorum yapmasına şaşırdığını dile getirdi.

“Kalbinizi Bu Kadar Bozmayın”

Açıklamasının devamında ise daha duygusal bir tona geçti ve “kalbinizi bu kadar bozmayın” ifadelerini kullandı. Ona göre insanlar gerçekten eleştirilmesi gereken durumlar varken gereksiz gündemler yaratıyor.

Kendi hayatının kimseyi ilgilendirmediğini de vurgulayan oyuncu kimseyle bir sorunu olmadığını ve sadece ailesiyle tatil yaptığını söyledi.

Sosyal Medyada Tartışma Devam Ediyor

Cihangir Ceyhan’ın bu açıklamasına rağmen konu sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Bir kesim oyuncuya hak verirken bir kesim de yapılan eleştirilerin normal olduğunu savunuyor.

Özetle olay basit bir tatil paylaşımından çıkıp sosyal medyanın klasik “lüks mü değil mi” tartışmasına dönüşmüş durumda. Görünen o ki bu konu bir süre daha konuşulmaya devam edecek.