Cihangir Ceyhan’dan Bomba Anlaşma! Yeni Dizisi Şaşırttı

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları hız kazanırken dikkat çeken projelerden biri de Anne Yarısı oldu. Şimdiden merak uyandıran dizinin başrol erkek oyuncusu sonunda belli oldu: Cihangir Cihan

Kapadokya’da Geçecek Bir Hikâye

Dizi Kapadokya’nın o masalsı atmosferinde çekilecek. Yani sadece hikâyesi değil görsel dünyası da oldukça iddialı görünüyor. Peribacaları, taş evler ve Nevşehir’in eşsiz manzaraları dizinin önemli parçalarından biri olacak gibi duruyor.

Bu yüzden daha şimdiden “sadece oyuncular için bile izlenir” diyenler çıkmaya başladı.

Cihangir Ceyhan Hangi Rolde?

Başarılı oyuncu dizide Ali karakterini canlandıracak. Ali Nevşehir’in köklü ve güçlü ailelerinden biri olan Altay ailesinin oğlu olarak karşımıza çıkıyor.

Hikâyenin önemli kısmı da Ali’nin ailesiyle olan ilişkileri üzerinden ilerleyecek. Özellikle annesi Meryem ile yaşadığı gerilimler dizinin merkezinde yer alacak gibi görünüyor.

Meryem Karakteri Dikkat Çekiyor

Ali’nin annesi Meryem’i Esra Dermancıoğlu canlandıracak. Meryem katı kuralları olan otoriter bir kadın olarak tanıtılıyor.

Ali’nin kızı Ege ve Zeynep ile birlikte Nevşehir’e dönmesi aile içinde büyük bir hareketlilik yaratacak. Yani sadece bir aile hikâyesi değil aynı zamanda geçmiş hesaplaşmaları ve kuşak çatışmalarını da izleyeceğiz gibi duruyor.

Temmuz Sonunda Sete Çıkması Bekleniyor

Planlanan takvime göre ekip temmuz sonunda sete çıkacak. Eğer her şey yolunda giderse yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Son dönemde dram türünde güçlü performanslarıyla dikkat çeken Cihangir Ceyhan’ın bu projede nasıl bir karakter ortaya koyacağı şimdiden merak konusu. Özellikle Kapadokya atmosferiyle birleşince dizi yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.