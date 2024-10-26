Cihangir Ceyhan, Bir Zamanlar İstanbul ile ana akıma dönüyor!

Bozdağ Film’in TRT 1 için hazırladığı 90’lar mafya dizisi Bir Zamanlar İstanbul’un başrol erkek oyuncusu sonunda belli oldu. Yönetmen koltuğunda Kamil Aydın’ın oturacağı bu iddialı dizide başrolü, son dönemin gözde oyuncularından Cihangir Ceyhan üstlenecek. Gain’de Dengeler, Netflix’te Asaf ve tabii platformunda Yankı: Görünmez El dizilerinde yer alarak dijital platformlarda başarılı işlere imza atan Ceyhan, bu yapımla televizyon ekranlarına dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Volkan Girgin ve Kadir İlter’in yazdığı dizide Ali Şahinbey adlı bir gence hayat verecek olan Ceyhan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisiyken kendini bir anda mafya dünyasının içinde bulacak ve büyük bir güç mücadelesine girişecek. “Modern bir Köroğlu Destanı” olarak tanımlanan dizide, Ali Şahinbey’in mafya dünyasında tüm dengeleri değiştirecek hikayesi izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Dizinin kadın başrol karakteri Gazeteci Seher rolü için ise sektörün güçlü kadın oyuncuları ile görüşmeler sürüyor.