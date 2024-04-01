Çiğdem Batur ve Gökhan Keser'in sürpriz aşkı! El ele yakalandılar

İstanbul ve Londra arasında kariyerini sürdüren 41 yaşındaki oyuncu Çiğdem Batur, önceki gece şarkıcı sevgilisi Gökhan Keser ile ilk kez kameralara yakalandı. Yeni bir ilişkiye adım atan Batur, Londra günlerine dair konuşurken, "Türkiye'yi çok özlüyorum" ifadesini kullandı.

Çiğdem Batur ve Gökhan Keser'in sürpriz aşkı! El ele yakalandılar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-04-2024 10:32

Gökhan Keser ve Çiğdem Batur çifti, önceki gün Kuruçeşme'de bir restorandan el ele çıkarken görüntülendi. Mutlu oldukları gözlemlenen çift, "aşk" sorularına cevap vermekten kaçındı.

Londra'da geçirdiği zamanı anlatan oyuncu, "Londra'da bir oyunculuk akademim ve bir PR şirketim var. Orada olmak benim için huzur demek. Müzikallere gidiyorum, müzelere gidiyorum, şehri geziyorum ama oradayken Türkiye'yi çok özlüyorum. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün biriyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. Birkaç ay daha burada kalacağım" diye konuştu.

Oyuncuların yurt dışında yatırım yapmasını değerlendiren Batur, "Londra'ya çok sayıda kişi gidiyor. Herkes İngiltere'yi B planı olarak görüyor. Ulaşımı da kolay. Ben orada emeğimin karşılığını alıyorum" şeklinde açıklama yaptı.

Doğum yeri olan Düzce'deki aile yatırımlarını da değerlendiren ünlü isim, "Ben de Türkiye'de yatırım yapıyorum aslında. Düzce'liyim, ailem orada. Birçok bağ ve bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz" dedi.

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