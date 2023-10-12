Çiftçiler adeta altın buldu! "Süper Meyve" üreticisini zengin ediyor

Aronya meyvesinin hasadı, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor. Özellikle kadınlar, dallardan dikkatlice seçtikleri aronyaları, kasalara yerleştiriyorlar. Öğle saatlerine doğru, sıcaklığın etkisiyle meyvelerin zarar görmemesi adına gölgede koruma altına alınıyorlar. Bu hasat sürecinde, kaliteli ürün elde etmek için her aşamada titizlikle çalışma yapılıyor. Hedef, tüketicilere en kaliteli aronyayı ulaştırmak. Bu yılki hasattan 1,5 ton ürün bekleniyor, bu da bölgedeki üretimin ne denli büyüdüğünü gösteriyor.

Aronyanın Yaygınlaşması ve Önemi

Aronyanın kökleri Amerika kıtasına dayanıyor, fakat son yıllarda Avrupa'da da popülerliğini arttırıyor. Bu meyvenin birçok faydası bulunuyor ve Öcal, bu konuda önemli bilgiler paylaşıyor.

Öcal, aronyayı "süper meyve" olarak tanımlıyor ve şunları ekliyor: "Aronya, hücre yenileme özelliği taşıyan bir bitki. Bunun yanı sıra, besin değeri oldukça yüksek ve en dikkat çeken özelliği ise antioksidan kapasitesinin yüksek olması. Bu sayede birçok tüketici bu meyveyi sağlık için tüketiyor." Ayrıca Öcal, aronyanın ilaç ve şekerleme sektörü başta olmak üzere birçok alanda kullanıldığına da dikkat çekiyor.

Tekirdağ'da aronya üretiminin artmasının nedenleri arasında yüksek verim ve kolay pazar bulma olanakları bulunuyor. Ayrıca, aronyanın hasadının oldukça kolay olduğunu da belirten Öcal, bu meyvenin üreticilere birçok avantaj sunduğunu vurguluyor.

Tekirdağ'da Aronya Üretimi Artıyor

Tekirdağ'da aronya üretimi hızla yaygınlaşıyor. Bu alandaki gelişmeleri yakından takip eden ve destekleyen Öcal, aronya üretiminin öne çıkmasında çiftçilere sağladıkları desteği vurguluyor.

Öcal, "Üreticilere hem satış hem de pazarlama konusunda destek olmayı hedefliyoruz. Katma değerli ürünlerin üretilmesi amacıyla Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile birlikte bir proje hazırlığında bulunduk. Bu proje kapsamında aronya suyunun üzüm suyu çeşitleriyle birleştirilerek daha geniş kitlelere ulaşması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tekirdağ'da aronya yetiştirilen alanın hızla genişlediğini belirten Öcal, "Geçen yıl 230 dekar olan aronya yetiştirilen alanın, bu yıl iki katına çıkarak 450 dekara ulaştığını" söyledi. Bu durum, aronyanın bölgedeki popülerliğinin arttığını ve üreticilerin bu meyveye olan ilgisinin sürekli olarak büyüdüğünü gösteriyor.

Üretici Salih Can Dinçer, bu sene yaşanan iklim şartları sebebiyle aronya hasadına planladıklarından 10 gün geç başladıklarını belirtti. Dinçer, geçen yılın verimine ilişkin de bilgi verdi. Dinçer, "Geçen sene bir dönümden elde ettiğimiz ürün miktarı 1 tondu. Ancak bu sene şartların ve uyguladığımız tarım tekniklerinin de katkısıyla bir dönümden 1,5 ton verim almayı hedefliyoruz." dedi. Dinçer'in bu açıklamaları, aronya üretiminde verimin arttığını ve bu alanda yapılan çalışmaların meyvesini vermeye başladığını gösteriyor.