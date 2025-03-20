Çift Kişilik Oda’nın Kadrosu Netleşiyor! Hivda Zizan Alp Dahil Oldu

MF Yapım, NOW TV için hazırladığı iddialı projesi “Çift Kişilik Oda” dizisinin hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ı başrollerde buluşturan diziye Hivda Zizan Alp de dahil oldu.

Hivda Zizan Alp, “Melike” Rolüyle Geliyor!

Başarılı oyuncu Hivda Zizan Alp, dizide “Melike” karakterini canlandıracak. Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı, Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizinin kadrosunda birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda Kadrosu Güçleniyor!

Dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstlenirken, kadroda dikkat çeken diğer isimler şöyle:

Gözde Seda Altuner – Sevil

– Sevil Seren Şirince – Begüm

– Begüm Gözde Türker – Gamze

– Gamze Serkan Tınmaz – Ferit

NOW TV’de seyirciyle buluşacak olan “Çift Kişilik Oda”, yaz sezonunda da devam etmesi planlanan güçlü projelerden biri olarak öne çıkıyor.