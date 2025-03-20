Çift Kişilik Oda’nın Kadrosu Netleşiyor! Hivda Zizan Alp Dahil Oldu

Hivda Zizan Alp, NOW’un yeni dizisi “Çift Kişilik Oda”nın kadrosuna katıldı! Dizinin güçlü oyuncu kadrosu ve detayları haberimizde.

Çift Kişilik Oda’nın Kadrosu Netleşiyor! Hivda Zizan Alp Dahil Oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 20-03-2025 16:01

MF Yapım, NOW TV için hazırladığı iddialı projesi “Çift Kişilik Oda” dizisinin hazırlıklarını hızla sürdürüyor. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ı başrollerde buluşturan diziye Hivda Zizan Alp de dahil oldu.

Hivda Zizan Alp, “Melike” Rolüyle Geliyor!

Başarılı oyuncu Hivda Zizan Alp, dizide “Melike” karakterini canlandıracak. Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı, Yusuf Pirhasan’ın yönettiği dizinin kadrosunda birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Çift Kişilik Oda Kadrosu Güçleniyor!

Dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstlenirken, kadroda dikkat çeken diğer isimler şöyle:

  • Gözde Seda Altuner – Sevil
  • Seren Şirince – Begüm
  • Gözde Türker – Gamze
  • Serkan Tınmaz – Ferit

NOW TV’de seyirciyle buluşacak olan “Çift Kişilik Oda”, yaz sezonunda da devam etmesi planlanan güçlü projelerden biri olarak öne çıkıyor.

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