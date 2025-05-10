'Çift Kişilik Oda' Ne Zaman Yayınlanacak? İşte O Tarih

MF Yapım imzası taşıyan ve yaz sezonunun en çok konuşulacak dizilerinden biri olmaya aday “Çift Kişilik Oda” için beklenen tarih açıklandı. Romantik komedi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanan dizi, 22 Mayıs Perşembe günü NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

'Çift Kişilik Oda' Ne Zaman Yayınlanacak? İşte O Tarih
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 10-05-2025 12:17

TARİH DUYURUSUYLA BERABER YENİ BİR TANITIM DA PAYLAŞILDI!

Tarih duyurusuyla birlikte diziden merak uyandıran, sıcacık ve eğlenceli atmosferi yansıtan yepyeni bir tanıtım da yayınlandı. Tanıtım, karakterlerin dinamik ilişkilerine derin bir bakış sunarken, dizinin hem romantik hem de renkli dünyasına kapı aralıyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda”da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. “King the Land” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan “Çift Kişilik Oda”, 22  Mayıs Perşembe gününden itibaren her perşembe saat 20.00’de NOW’da.

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