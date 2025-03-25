"Çift Kişilik Oda" Dizisine Yeni Oyuncu!

Eslem Akar, NOW’un yeni dizisi "Çift Kişilik Oda"nın kadrosuna katıldı! Dizide Ahu karakterini canlandıracak olan Akar’ın rolü ve detaylar haberimizde.

DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 25-03-2025 17:13

NOW’un merakla beklenen yeni dizisi "Çift Kişilik Oda", hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. MF Yapım imzasını taşıyan proje, Güney Kore yapımı "King The Land" dizisinden uyarlanıyor. Bayram sonrası sete çıkması planlanan yapımın kadrosuna, genç kuşağın başarılı isimlerinden Eslem Akar da dahil oldu.

Eslem Akar, "Çift Kişilik Oda" Dizisinde Hangi Rolü Canlandıracak?

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Ahu rolünü üstlenecek olan Eslem Akar, hikâyenin geçtiği otelin mağazasında çalışan ve başrol karakteri Nilüfer’in çocukluk arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak. Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) başrolleri paylaşırken, kadroda Gözde Seda Altuner (Sevil), Seren Şirince (Begüm), Serkan Tınmaz (Ferit), Gözde Türker (Gamze), Hivda Zizan Alp (Melike), Onur Büyüktopçu (Kamil) ve Ayşe Tunaboylu (Münevver) gibi önemli isimler de yer alacak.

"Çift Kişilik Oda" Ne Zaman Yayınlanacak?

NOW’un yaz sezonunda ekranlara getirmeyi planladığı dizinin yapımcılığını Asena Bülbüloğlu üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturacak. Romantik komedi türündeki dizi, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

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