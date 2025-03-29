“Çift Kişilik Oda” Dizisine Sürpriz Bir İsim Daha Katıldı

Çift Kişilik Oda dizisi sete çıkıyor! Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrolünde olduğu romantik komediye Levent Ülgen de katıldı.

“Çift Kişilik Oda” Dizisine Sürpriz Bir İsim Daha Katıldı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 29-03-2025 17:03

NOW TV’nin MF Yapım imzalı yeni dizisi “Çift Kişilik Oda”, Ramazan Bayramı’nın ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği romantik komedi türündeki dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve renkli hikâyesiyle dikkat çekiyor.

Dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Kaan) ve Devrim Özkan (Nilüfer) yer alıyor. Olaylar, çok ünlü bir otelde geçerken, otelin varislerinden Kaan ile otele iş başvurusunda bulunan Nilüfer’in sürprizlerle dolu aşk hikâyesi ekrana taşınacak.

LEVENT ÜLGEN DE KADROYA KATILDI

Son olarak usta oyuncu Levent Ülgen de kadroya dahil oldu. Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı dizide Çetin karakterini canlandıracak olan Ülgen, Kaan ve üvey kardeşi Sevil’in (Gözde Seda Altuner) babası olarak izleyiciyle buluşacak.

Dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan üstlenirken, eğlenceli senaryosuyla ekranlara yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

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