Çift Kişilik Oda Dizisinden İlk Görseller Geldi

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’lı Çift Kişilik Oda Dizisinden İlk Kareler Geldi

MF Yapım imzalı yeni dizi Çift Kişilik Oda, romantik komedi türündeki hikâyesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla yaz aylarında ekranlarda yerini alacak. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin ilk tanıtımı ve ilk kareleri yayınlandı. Dizi, ekran başındaki izleyicileri aşk, entrika ve eğlence dolu bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Başrollerdeki iki yıldız isme; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Oğuzhan Şener, Murat Düz, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen eşlik ediyor. Böyle kalabalık ve yetenekli bir kadroyla diziye olan ilgi daha da artmış durumda.

Kaan İntikamla Geri Dönüyor

Ayşe Üner Kutlu tarafından kaleme alınan ve Yusuf Pirhasan tarafından yönetilen dizide; küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) en büyük hayali, onların emek verdiği Lutesya Otel'de çalışmaktır. Ancak otelin başında yıllardır üvey ablası Sevil (Gözde Seda Altuner) vardır. Otelin diğer mirasçısı olan Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllar sonra intikam almak için geri döner. Kaan ve Nilüfer’in yolları kesiştiğinde ise ikisinin de hayatı tamamen değişir.