Christiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile Evlenme Tarihini Açıkladı!

Christiano Ronaldo, 9 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez ile evlenme planlarını nihayet açıkladı. Portekizli futbolcu, yaptığı açıklamada, doğru zaman geldiğinde Georgina Rodriguez ile evleneceğini söyledi. Peki, Ronaldo’nun evlenme planı ne zaman?

Birlikteliği 2016'dan Beri Sürüyor

40 yaşındaki Christiano Ronaldo, 31 yaşındaki Georgina Rodriguez ile 2016 yılında tanıştı ve o günden beri birlikte. İkili, iki çocuk sahibi: 7 yaşındaki Alana ve 2 yaşındaki Bella. Ronaldo'nun ayrıca daha önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen üç çocuğu daha bulunuyor.

Çiftin nişanlı olup olmadığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu Rodriguez ile evlenme konusunda net bir tarih vermek yerine, sadece "doğru zaman geldiğinde" evlenebileceklerini belirtmişti.

Evlilik İçin Net Tarih Verildi

Christiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, evlenmek için belirli bir süre verdi. Daily Mail'in haberine göre, Ronaldo, "Bir yıl içinde, altı ay içinde veya bir ay içinde olabilir. Bunun gerçekleşeceğinden yüzde 1000 eminim" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözleriyle evlilik tarihinin çok yakın olduğunu müjdeledi.

"Eşim" Dediği Georgina

Georgina Rodriguez'in doğum günü kutlamasında Ronaldo, "Anne, sevgili, arkadaş, eşim... Doğum günün kutlu olsun aşkım. Işığın bizi aydınlatıyor ve sevgin bizi etkiliyor" şeklinde bir mesaj paylaştı. Ayrıca, daha önce de Rodriguez'e "eşim" diye hitap etmişti. Ronaldo'nun geçtiğimiz Aralık ayında 2024 Dünya Futbol Ödülleri'nde kazandığı iki ödüle teşekkür ederken, "En büyük oğlum burada, eşim Georgina burada" diyerek de evlilik sinyalleri verdi.

Georgina Rodriguez'in Eğlenceli Anlatımları

Georgina Rodriguez, Netflix'te yayınlanan I Am Georgina adlı reality şovunda, arkadaşlarının evlilik konusundaki şakalarına yer verdi. Rodriguez, evlilik planlarını arkadaşlarının ne zaman gerçekleştireceklerini merak ettiğini dile getirerek, evlilik yolunda attıkları adımların keyfini paylaştı.