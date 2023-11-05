CHP genel başkanlık seçimi kim kazandı 2023?

Türkiye'nin köklü partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkanlık için kritik bir dönemece girildi. Uzun yıllardır partinin liderliğini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yarıştığı genel başkanlık seçimi, büyük bir heyecana sahne oluyor. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda yaşananlar ve genel başkanlık yarışının detaylarına yer veriyoruz.

CHP'nin Tarihi Genel Başkanlık Yarışı: Kılıçdaroğlu ve Özel'den Kim Öne Çıkacak?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik" temasıyla başkent Ankara'da gerçekleşti. Partinin geleceğini şekillendirecek olan bu kurultay, özellikle genel başkanlık seçimi ile dikkat çekiyor. 1366 kurultay delegesi, yeni genel başkanı ve parti yönetimini belirlemek üzere oy kullanmıştır.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Kimdir, Siyasi Kariyerleri Nasıldır?

Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılından bu yana CHP'nin genel başkanlık koltuğunda oturuyor. Sosyal demokrat kimliği ve uzlaşmacı siyaset anlayışı ile tanınan Kılıçdaroğlu, partisini modern Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik politikalar geliştirmeye çalışırken buldu. Özgür Özel ise, Manisa Milletvekili olarak parlamentodaki aktif siyasetin içinden geliyor ve parti içinde gençlik kollarından yetişerek gelen bir siyasetçi olarak tanınıyor.

Kurultayın İlk Tur Oylama Sonuçları ve İkinci Tur Beklentisi

İlk tur oylamada, Özgür Özel 682 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy elde etti. Hiçbir adayın gerekli çoğunluğa ulaşamaması sebebiyle genel başkanlık yarışı ikinci tura kalmıştır.

İkinci Tur Oylama Süreci ve Oy Kullanma

İkinci tur oylama, delegeler için 23.45'te başlayacak ve 01.00'de sona erecek. Bu süre zarfında delegeler, partinin yeni liderini seçmek için tekrar oy kullanacaklardır.