Ceylan Ertem’den Yürek Burkan Deprem Anısı: “Gecelikle Kaçtılar Diye Linç Edildik”

Ceylan Ertem Deprem Anılarını Anlattı: “Gecelikle Kaçanların Yüzüne Tükürüldü, Panik Atak Hastasıyım”

Şarkıcı Ceylan Ertem, İstanbul'da meydana gelen son depremin ardından 1999 yılındaki Sakarya depreminde yaşadıklarını paylaştı. O yıllarda 13 yaşında olan Ertem, deprem travmasının etkilerinden hâlâ kurtulamadığını dile getirirken, yaşadıklarının izlerini tüm açıklığıyla anlattı.

“Gecelikle Kaçtılar Diye Yargılandılar”

Deprem korkusu nedeniyle İstanbul’u terk ederek bir köyde yaşamaya başlayan Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Sakarya depreminde geceliklerle, şortlarla kaçanların yüzüne tükürüldü. 'Deprem sizin yüzünüzden oldu' dediler. Babam bir hafta sonra hasarlı binaya girip üzerimize bir şeyler almak zorunda kaldı ama gitarımı da getirmişti. Çünkü onun bana ışık olacağını biliyordu."

Deprem sonrası sırtlarında gitar gördükleri için linç edilmek istendiklerini belirten Ertem, o günlerin ne kadar acı ve karmaşık olduğunu duygusal cümlelerle ifade etti.

“13 Yaşından Beri Panik Atak Hastasıyım”

Ceylan Ertem, paylaşımında panik atak hastalığını da ilk kez bu kadar net şekilde dile getirdi:

"13 yaşından beri agorafobi ve panik atak hastasıyım. Depremin ardından babam kamyonun arkasına birkaç örtü serip, beni içeri aldı. Kendi dünyamda şarkı söylüyordum. O ses dışarıdan duyulmuyordu bile ama benim için bir nevi şifa gibiydi."

Ertem, o süreçte insanların hem psikolojik hem de fiziksel olarak ne kadar yıprandığını vurgularken, özellikle çocuklar ve gençlerin bu felaketleri atlatmasının ne kadar zor olduğunu ifade etti.

“İnsan Olmak Ne Demek, O Günlerde Öğrendim”

Sanatçı paylaşımını şu sözlerle tamamladı: