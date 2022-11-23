Ceyhun Fersoy taburcu edildi!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Çorum'dan dönen tiyatro ekibinin bulunduğu minibüs, TIR'a çarpmıştı. Kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan 8 kişi de hastaneye kaldırılmıştı.



Yaralı isimler arasında oyuncu Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci de vardı. Kazadan yaralı kurtulan Ceyhun Fersoy, dün akşam tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Fersoy, kentten ayrılarak uçakla İstanbul'a döndü Kazadan yaralı kurtulan, Burak Gülçebi'nin aynı hastane servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Melis İşiten de taburcu edilirken, durumu diğer yaralılara göre biraz daha ağır olan Sergen Deveci, Ambülans uçakla İstanbul'a getirildi.