Ceyda Düvenci'nin yeni aşkı ortaya çıktı!

Geçen yaz meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini hızlıca sonlandıran oyuncu Ceyda Düvenci, şimdi radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

2015 yılında evlendiği ve bu evlilikten Okan Ali adında bir oğulları olan Bülent Şakrak ile 15 dakikalık bir duruşmada tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, yeni bir ilişkiye başladı.

Ceyda Düvenci, Sakla Beni dizisindeki rolüyle ve son zamanlarda verdiği kilolarla dikkat çekmişti. İddiya göre; Düvenci bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile ilişki yaşıyor.

Ünlü oyuncu, çıkan aşk haberleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.





Öte yandan, Güçlü Mete 2003 yılında evlendiği Ebru Cündübeyoğlu ile 2022 yılında boşanmıştı.

Düvenci, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.