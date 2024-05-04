Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini sonlandırmalarına rağmen sık sık bir araya gelerek anılıyor. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına katılarak yaptığı 'regl' yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Çift, 10 Temmuz 2023'te tek celsede boşanmıştı, ve iddialara göre ihanet nedeniyle ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra her biri yeni ilişkilere başladı: Bülent Şakrak Esra Akpınar ile, Ceyda Düvenci ise Güçlü Mete ile birlikte.

"Ezber bozmaktan hoşlanırım" diyen Düvenci, "Alışılmış yollardan gitmemeyi, söylenmemiş şeyleri söylemeyi, paylaşılmamışı paylaşmayı ve hayallerimin peşinden gitmeyi severim" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunarak, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Sabancı ise "Aslında biyolojik bir gerçeklikten bahsediyorsun ve bunu normalleştiriyorsun. Bu önemli bir adım" diyerek Düvenci'yi destekledi.

Düvenci ayrıca, iş yerlerinde erkeklerin kadın çalışanlar için ped bulundurması gerektiğini belirterek, "Bir gün istenmeyen bir durumda kadın çalışanın yardıma ihtiyacı olabilir. Bu yüzden erkeklerin ped bulundurması normalleşmeli" dedi.

Bu konuşma sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.