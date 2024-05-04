Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!

Ceyda Düvenci, son zamanlarda sıkça açıklamalarıyla konuşulan isimlerden biri haline geldi. Bu kez Pınar Sabancı'nın YouTube programında yaptığı 'regl' yorumuyla gündeme oturdu.

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-05-2024 16:07

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini sonlandırmalarına rağmen sık sık bir araya gelerek anılıyor. Son zamanlarda sıkça gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına katılarak yaptığı 'regl' yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.

Çift, 10 Temmuz 2023'te tek celsede boşanmıştı, ve iddialara göre ihanet nedeniyle ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra her biri yeni ilişkilere başladı: Bülent Şakrak Esra Akpınar ile, Ceyda Düvenci ise Güçlü Mete ile birlikte.

"Ezber bozmaktan hoşlanırım" diyen Düvenci, "Alışılmış yollardan gitmemeyi, söylenmemiş şeyleri söylemeyi, paylaşılmamışı paylaşmayı ve hayallerimin peşinden gitmeyi severim" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunarak, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Pınar Sabancı ise "Aslında biyolojik bir gerçeklikten bahsediyorsun ve bunu normalleştiriyorsun. Bu önemli bir adım" diyerek Düvenci'yi destekledi.

Düvenci ayrıca, iş yerlerinde erkeklerin kadın çalışanlar için ped bulundurması gerektiğini belirterek, "Bir gün istenmeyen bir durumda kadın çalışanın yardıma ihtiyacı olabilir. Bu yüzden erkeklerin ped bulundurması normalleşmeli" dedi.

Bu konuşma sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Benzer Haberler
5 MAYIS Saat 12:00'den Sonra EK Ödeme Verilecek! Cumhurbaşkanı Duyurdu, 10.000 TL'ye Kadar Ödemeler Hesaplarda Olacak! 5 MAYIS Saat 12:00'den Sonra EK Ödeme Verilecek! Cumhurbaşkanı Duyurdu, 10.000 TL'ye Kadar Ödemeler Hesaplarda Olacak!
11 MİLYON 300 Bin Emekli İçin Son Dakika Açıklandı! Maaş Alan Emeklilerin Hesaplarına 10.000 TL Ödenecek 11 MİLYON 300 Bin Emekli İçin Son Dakika Açıklandı! Maaş Alan Emeklilerin Hesaplarına 10.000 TL Ödenecek
Hülya Avşar kendini tutamadı: Ben erkek olsam seni... Hülya Avşar kendini tutamadı: Ben erkek olsam seni...
Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı! Hande Erçel'in tarzının bedeli ortaya çıktı!
Melisa Sözen'den Harun Tekin itirafı: 10 yıldır evliyiz! Melisa Sözen'den Harun Tekin itirafı: 10 yıldır evliyiz!
'Sandık Kokusu' dizisine sürpriz isim 'Sandık Kokusu' dizisine sürpriz isim
ÇOK OKUNANLAR
Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı
  • 02-05-2024 17:55

Zeytin Ağacı geri dönüyor! Yeni sezon fragmanı yayınlandı

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!
  • 04-05-2024 08:56

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!
  • 29-04-2024 13:38

Sertab Erener estetik iddiaları sonrası yaptığı paylaşımla adeta meydan okudu!

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı:
  • 03-05-2024 10:42

Pınar Deniz'in sosyal medyayı sallayan sürpriz performansı: "Ellerimde Çiçekler..."

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
  • 04-05-2024 16:07

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!