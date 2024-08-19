Ceyda Düvenci'den eski eşi Bülent Şakrak'a gönderme: “Tüm kalpsizlere inat…”

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini tek celsede sona erdirmişti. Şimdilerde özel hayatıyla yeniden gündeme gelen Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başladı.

Bu gelişmenin ardından, Şakrak'ın evliliğini oyuncu Esra Akpınar yüzünden bitirdiği iddiaları ortaya atıldı, ancak bu iddialar yalanlandı. Tüm bu söylentilerin arasında Ceyda Düvenci'den gelen bir sosyal medya paylaşımı ise dikkatleri üzerine çekti.

Tatil pozlarını paylaşan ve kusursuz fiziğiyle beğeni toplayan Düvenci, paylaşımına düştüğü anlamlı notla gündem oldu. Düvenci, “Mutluluk aramak zorunda olduğumuz ve bulunca da gizlememiz gereken bir duygu mu oluyor gerçekten artık? Okuduklarımız, şahit olduklarımız, olan bitenler artık mutluluğa da tahammül ve hak bırakmadı gibi… ama bilirsiniz ki asla vazgeçmem mutlu olmaktan ve şükür etmekten…” ifadelerini kullanarak, “Tüm kalpsizlere inat…” şeklindeki mesajıyla da dikkat çekti.

Bu paylaşım, birçok kişi tarafından Bülent Şakrak’a bir gönderme olarak nitelendirildi. Düvenci, paylaşımında ayrıca kardeşi ve dostunun doğum günlerini kutlayarak, hayatında şükredecek birçok şey bulduğunu ifade etti.