Ceyda Düvenci, 'Yalı Çapkını ve Sakla Beni birleşiyor' demişti ama...

Ceyda Düvenci sunucusu olduğu programda "Bana gelen sahnelerde Yalı Çapkını karakterlerinin isimleri var, aynı yapım şirketine aitiz. Nasıl olacak bilmiyorum ama Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizisi birleşiyor" açıklamalarında bulunmuştu. Güzel oyuncunun bu açıklaması kısa sürede gündem oldu. Özellikle sosyal medyada bu konu oldukça konuşuldu.

Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizileri birleşiyor



Haberlerin her yere yayılmasının ardından Ceyda Düvenci yeni bir açıklama da bulunarak düzeltmede bulundu.



"DEDİM AMA..."



Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Ceyda Düvenci, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Böyle dedim bu program çekilirken ama senaryolar birleşmedi. Heyecanlanmayın.”



