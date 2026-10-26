Teoman Öldü mü? Daha 17 Son Bölüm Finalindeki Acı İtiraf Kafaları Karıştırdı

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17'de nefesler tutuldu. Aras ve Teoman tam kavuşacakken ölümle burun buruna geldi. İki kardeşin bayıltılarak denize atılması, izleyicileri endişeli bir bekleyişe sürükledi.

Kader Yine Ayıracak mı?

Kanal D'nin pazar akşamlarına damga vuran dizisi Daha 17'de, Aras ve Teoman bu kez hayatlarıyla sınandı. Yıllar önce yaşanan bir trafik kazasının ayırdığı iki kardeş, tam birbirlerine kavuşacakları anda kendilerini yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide buldu.

Yürekler Ağza Geldi

Kardeşine gerçekleri anlatmak için sabırsızlanan Aras ile parçaları henüz tam olarak birleştiremeyen Teoman'ın yolu, Uğur'un izini sürerken bir kez daha kesişti. Abi'nin adamları tarafından bayıltılarak denize atılan ikili, yürekleri ağza getirdi. Bilinçsiz halde suyun derinliklerine sürüklenen iki kardeşin akıbeti, ekran başındakilere büyük endişe yaşattı.

Teoman Öldü mü?

Cem Adrian'ın yorumladığı "Ela Gözlüm" türküsünün eşlik ettiği o anlar, ekranlarda duygu fırtınası estirdi. Bölüm finalinin ardından yayınlanan tanıtımda polisin Aras'a, "Başın sağ olsun" demesi ise akılları karıştırdı. Bu sözler, izleyicileri "Teoman öldü mü?" sorusuyla baş başa bıraktı.

Her Pazar Kanal D'de

Pastel Film imzalı Daha 17, yeni bölümleriyle pazar akşamları Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor.