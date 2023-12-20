Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizileri birleşiyor

Ekranların reyting rekorları kıran dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını ve Sakla Beni Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Yalı Çapkını dizisi ve Sakla Beni dizisi yeni bölümlerinde birleşiyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizisi birleşiyor. Perşembe akşamları ekrana gelen yalı ÇApkını dizisi ile cuma akşamları reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi birleşiyor. Ortak bölümde neler yaşanacağı ve nasıl devam edeceği merak ediliyor.

Ceyda Düvenci açıkladı!

Kendi programında açıklamalarda bulunan Ceyda Düvenci, "Bana gelen sahnelerde Yalı Çapkını karakterlerinin isimleri var, aynı yapım şirketine aitiz. Nasıl olacak bilmiyorum ama Yalı Çapkını ve Sakla Beni dizisi birleşiyor" açıklamalarında bulundu.

Yalı Çapkını reyting kaybediyordu!

Sosyal medyada bu birleşme Yalı Çapkını eski reytinglere kavuşmak için her yolu deniyor olarak algılandı. Yalı Çapkını dizisi reytingleri düşüşe geçince Sakla Beni dizisini arkasına aldı yorumları yapıldı.

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolünü paylaştığı OGM Pictures imzalı Yalı ÇApkını dizisi ile Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel, Asude Kalebek, Tamer Levent, Şenay Gürler'in yer aldığı dizide karakterler arasında neler yaşanacak merak ediliyor.