Ceyda Düvenci ve kızı Melisa’dan ekranda duygu dolu anlar!

Ceyda Düvenci, NTV’deki 29 Ekim özel programına 13 yaşındaki kızı Melisa’yı konuk etti. Anne-kız arasındaki duygusal konuşma sosyal medyaya damga vurdu…

Ceyda Düvenci ve kızı Melisa’dan ekranda duygu dolu anlar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-10-2024 09:17

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, televizyon programında bu kez özel bir konuğunu ağırladı: 13 yaşındaki kızı Melisa! İzleyiciler karşısında kızıyla sohbet eden Düvenci, yaşadığı duygusal anlarla dikkat çekti. Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum," sözleriyle kızı Melisa'ya olan sevgisini ve gururunu dile getirdi.

Ceyda Düvenci'nin içten paylaşımları izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, anne-kız arasındaki güçlü bağ sosyal medyada da büyük ilgi gördü.