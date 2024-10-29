Ceyda Düvenci ve kızı Melisa’dan ekranda duygu dolu anlar!

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, televizyon programında bu kez özel bir konuğunu ağırladı: 13 yaşındaki kızı Melisa! İzleyiciler karşısında kızıyla sohbet eden Düvenci, yaşadığı duygusal anlarla dikkat çekti. Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Hayatımın en gururlu anını yaşıyorum," sözleriyle kızı Melisa'ya olan sevgisini ve gururunu dile getirdi.

Ceyda Düvenci'nin içten paylaşımları izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken, anne-kız arasındaki güçlü bağ sosyal medyada da büyük ilgi gördü.