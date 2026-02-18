Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Cephesinde Sürpriz İddia: Nikah Masası mı Görünüyor?

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor mu? Ünlü sunucu Ceyda Düvenci'ye Güçlü Mete'den evlilik teklifi geldiği iddiası ve 14 Şubat tatilinin detayları haberimizde...

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete Cephesinde Sürpriz İddia: Nikah Masası mı Görünüyor?
Yayın Tarihi : 18-02-2026 15:05

2023 yılında Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, aradığı mutluluğu bulduğu radyo programcısı Güçlü Mete ile evlilik yolunda mı? Sosyal medyada paylaştıkları aşk dolu karelerle parmakla gösterilen çiftten gelen son haberler, "Yeniden mi evleniyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

"Evlilik Teklifi Geldi" İddiası

Gel Konuşalım programında ortaya atılan iddiaya göre; Güçlü Mete, kısa bir süre önce Ceyda Düvenci’ye romantik bir evlilik teklifinde bulundu. İlişkilerinin her anını dolu dizgin yaşayan ikilinin, bu teklifin ardından evlilik hazırlıklarına başladığı öne sürüldü.

14 Şubat’ta "Baş Başa" Kaçamak

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Ceyda Düvenci, sevgilisinin Sevgililer Günü sürprizinden bahsederken mutluluğunu şu sözlerle dile getirmişti:

"Sevgilimin güzel bir sürprizi var. Yarın sabah uçağa atlayıp bir yere kaçacağız baş başa. Geçen sene de çok güzeldi. Seviyoruz hayattan biraz kaçmayı, yeni yerler görmeyi, sohbet etmeyi, dertleşmeyi..."

Düvenci’nin bu sözleri, çiftin arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlarken, tatil dönüşü bir müjde gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

"Yok Artık" Demişti Ama...

Ceyda Düvenci, daha önceki aylarda muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna gülerek “Yok artık” yanıtını vermişti. Ancak son dönemde artan evlilik iddiaları ve çiftin birbirlerine olan derin sevgisi, hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

  • Ceyda Düvenci: "Ben çok seviyorum. Çok mutluyum."

  • Güçlü Mete: Sosyal medya paylaşımlarıyla aşkını sık sık ilan ediyor.

