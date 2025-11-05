Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı

Ceyda Düvenci sürpriz yaptı! Ünlü oyuncu, Psikoloji Yüksek Lisansına başladığını Gülseren Budayıcıoğlu'na açıklayarak heyecanını paylaştı.

Ceyda Düvenci Okula Döndü: Psikoloji Yüksek Lisansına Başladı
Yayın Tarihi : 05-11-2025 17:30

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, eğitim hayatında yeni bir sayfa açtı. Düvenci, Psikoloji Yüksek Lisansına başladığını duyurdu. Oyuncu, bu haberi Gülseren Budayıcıoğlu’nu konuk ettiği "Bambaşka Sohbetler" programında açıkladı. Düvenci, yeni kariyer adımı için oldukça heyecanlı olduğunu belirtti.

Gülseren Budayıcıoğlu'na Açıklama Yaptı

Ceyda Düvenci, programında ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nu ağırladı. Sohbet sırasında Düvenci, eğitim hayatıyla ilgili bir sürpriz paylaştı. Oyuncu, Budayıcıoğlu’na psikoloji yüksek lisansı yaptığını söyledi. Düvenci'nin bu kararı, hayranlarını şaşırttı.

Dersleri ve Heyecanı

Ceyda Düvenci, yüksek lisans eğitimi hakkında detaylar verdi. Düvenci, ders içeriklerinden bahsetti. Psikoloji tarihi, klinik psikoloji ve psikopatoloji gibi dersler aldığını belirtti. Ünlü isim, yeni eğitim hayatına duyduğu heyecanı da dile getirdi. Düvenci, şunları söyledi: "Çok heyecanlıyım. Kocaman kitaplarım var. Çok heyecanlıyım" dedi. Oyuncunun bu eğitime olan ilgisi dikkat çekti.

Rumeli Üniversitesi'nde Eğitim Görüyor

Ünlü oyuncu, yüksek lisans eğitimini nerede aldığını da açıkladı. Ceyda Düvenci, Rumeli Üniversitesi’nde Psikoloji Yüksek Lisansına başladı. Düvenci, oyunculuk kariyerinin yanı sıra akademik alanda da ilerlemeyi hedefliyor. Oyuncunun bu kararlılığı, hayranlarından takdir topladı. Ceyda Düvenci, yeni bilgileri öğrenme yolunda hızlı adımlar atıyor.

 

