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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Son olarak Maviye Sürgün dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Bülent Şakrak, geçtiğimiz aylarda Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini noktalamıştı. Boşanmanın ardından imaj tazeleyen Bülent Şakrak'ın son haline yorum yağdı.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak yeni imajıyla sosyal medyayı salladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2023 10:57

Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan ve terapinin sonuç vermediği ilişkilerini sonlandıran Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 2015 yılında dünyaevine girdikten sonra Temmuz ayında anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı aldılar. Çiftin boşanma davası, Ödemiş Adliyesi'nde sadece 15 dakika sürdü.

Boşanmanın ardından imajını yenileyen Bülent Şakrak, sakallarını keserek yeni bir tarza büründü. Şakrak, yeni görünümünü "Bizde laf yok, sadece icraat var. İşte tüysüz Şakrak. Daha önce de belirttiğim gibi, taşkınlık yapmıyorum" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Bu yeni tarzıyla ünlü aktöre sosyal medyada birçok olumlu yorum geldi, kullanıcılar "Çok yakışmış", "Çok güzel görünüyorsun", "Harikasın, elin yüzün açılmış" gibi yorumlar yaptılar.

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