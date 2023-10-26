Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitirmişti! Bülent Şakrak yeni imajıyla sosyal medyayı salladı

Evliliklerinde yaşadıkları krizi aşamayan ve terapinin sonuç vermediği ilişkilerini sonlandıran Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, 2015 yılında dünyaevine girdikten sonra Temmuz ayında anlaşmalı bir şekilde boşanma kararı aldılar. Çiftin boşanma davası, Ödemiş Adliyesi'nde sadece 15 dakika sürdü.

Boşanmanın ardından imajını yenileyen Bülent Şakrak, sakallarını keserek yeni bir tarza büründü. Şakrak, yeni görünümünü "Bizde laf yok, sadece icraat var. İşte tüysüz Şakrak. Daha önce de belirttiğim gibi, taşkınlık yapmıyorum" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Bu yeni tarzıyla ünlü aktöre sosyal medyada birçok olumlu yorum geldi, kullanıcılar "Çok yakışmış", "Çok güzel görünüyorsun", "Harikasın, elin yüzün açılmış" gibi yorumlar yaptılar.