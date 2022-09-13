Ceyda Düvenci: "Çok uyuz biriyim!"

Engin Hepileri'yi konuk ettiği bölümde Ceyda Düvenci, Tamirhane filminin çekimlerindeki eşi Bülent Şakrak'ı özlediğini, özlediği için de asabi olduğunu ilginç kelimelerle belirtti.

"ÇOK UYUZ BİRİYİM ÖZLEYİNCE ASABİ OLUYORUM"

Engin Hepileri'nin de rol aldığı, çekimleri İstanbul'da devam eden Tamirhane filminin seti nedeniyle eşini göremediğini belirten Ceyda Düvenci, "3 haftadır sette sabahladığınız için; ben de çok uyuz biriyim, özleyince asabi oluyorum. Biraz antipatiğim. Adamcağız diyor ki seni seviyorum diyeceğim, özledim diyeceğim, ben 5 karış surat, sanki gecce klübünden geliyor!" dedi.